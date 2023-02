Crede sia un palloncino e lo tocca, donna distrugge opera da 40mila euro durante la mostra Una scena quasi surreale visto che alcuni collezionisti hanno pensato che si trattasse di performance artistica o comunque una messa in scena che faceva parte della mostra. Così non era e la statua di Jeff Koons è andata distrutta.

A cura di Antonio Palma

Di fronte alla scultura a forma di cane a palloncino, ha cercato di capire se fosse un vero pallone e così ha picchiettato sulla statua finendo però per farla cadere, distruggendo in mille pezzi l’opera valutata circa 40mila euro. L’insano gesto ha visto protagonista una visitatrice poco accorta dell'Art Wynwood di Miami, una fiera d'arte contemporanea che è in corso in California, e una statua del famoso artista Jeff Koons.

La scultura, di colore blu brillante, faceva parte della famosa serie "balloon dog" di Koons, statue di vari forme e grandezze che rappresentano cani a palloncino in vari colori vivaci e diverse dimensioni, da meno di 30 centimetri a oltre tre metri di altezza.

In questo caso il pezzo, da pochi centimetri di altezza, era posizionato su una base decorata con il cognome di Koons e senza nessuna particolare protezione. Del resto la mostra aperta al grande pubblico doveva ancora avere inizio ed era in corso solo un'anteprima privata aperta ai vip.

La scena è stata descritta dall'artista Stephen Gamson che è stato testimone del fatto. "Ho visto che questa donna lì che stava toccando la scultura, che poi è caduta e si è frantumata in migliaia di pezzi" ha raccontato Gamson a Fox News Miami, aggiungendo che la donna stava toccando e picchiettando sull'opera d'arte di Jeff Koons per verificare se fosse o meno un palloncino.

Un gesto che però ha mandato in frantumi la statua come si vede nei fotogrammi di un video di un altro dei presenti. Una scena quasi surreale visto che alcuni collezionisti hanno pensato che si trattasse di performance artistica o comunque una messa in scena che faceva parte della mostra. Così non era e la statua è andata distrutta.

Il consulente artistico della società che ha sponsorizzato l'opera di Jeff Koons, ha dichiarato al quotidiano americano Miami Herald che la donna non intendeva rompere il pezzo e che l'assicurazione coprirà il danno.