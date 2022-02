Covid, come gli Stati Uniti stanno tornando alla normalità. Fauci: “Presto zero restrizioni” New York dice addio all’obbligo delle mascherine al chiuso, ma sono diversi gli Stati USA a guida democratica che si muovono in questa direzione. Fauci: siamo sulla “strada del ritorno alla normalità”

A cura di Biagio Chiariello

Gli Stati Uniti sono "sulla strada di ritorno alla normalità" per quanto riguarda la pandemia da Covid "ma dobbiamo restare preparati per l' eventualità che arrivi una variante del virus completamente diversa e capace di penetrare la protezione raggiunta dalle mutazioni precedenti". Anthony Fauci, il consigliere del presidente americano, Joe Biden, per la lotta al Covid, negli ultimi giorni ha tenuti diversi intervenuti sul tema Coronavirus. Il leit motiv è stato sempre lo stesso: l'ottimismo sull'andamento dell'epidemia da coronavirus. Con una prospettiva: saranno le autorità sanitarie locali a gestire la risposta al Covid e non più l'amministrazione Biden.

Le parole incoraggianti di Fauci sull'epidemia Covid

Commentando l'allentamento delle misure di restrizioni – come la sospensione dell'obbligatorietà delle mascherine in vari Stati Usa – Fauci ha precisato: "Mentre usciamo dalla fase di pandemia conclamata causata dal covid-19 – da cui stiamo certamente uscendo – le decisioni saranno prese a livello locale piuttosto che centrale". Fauci ha anche espresso l'opinione che "il virus non verrà sradicato, ma spero che si arriverà ad un momento in cui non saranno più necessarie restrizioni grazie alla combinazione di un sufficiente numero di persone vaccinate e di quelle che hanno già avuto la malattia" da assicurare una certa immunità nella popolazione in generale. L'esperto ha quindi precisato che i dipartimenti sanitari locali potrebbero reintrodurre temporaneamente le misure se fossero rilevati focolai nelle comunità.

New York, addio obbligo di mascherina al chiuso

Come abbiamo visto, il governatore di New York Kathy Hochul ha revocato l'obbligo delle mascherine al chiuso e dell'obbligo per gli esercenti commerciali di chiedere la prova della vaccinazione. Ancora in vigore, invece, l'obbligo di indossarla per le scuole e i mezzi pubblici, come metropolitana, autobus e treni.

Come si stanno muovendo gli altri Stati USA

Ma sono diversi gli altri Stati a guida democratica che si stanno muovendo in questa direzione. Il Rhode Island, il New Jersey, il Delaware, e la California hanno comunicato che l’obbligo non sarà più in vigore. Il governatore dell'Illinois JB Pritzker ha dichiarato che spera di revocare l’obbligo entro la fine del mese, mentre il dipartimento dell'istruzione del Massachusetts, nel frattempo, ha dichiarato che eliminerà l’obbligo di indossare le mascherine a scuola il 28 febbraio. Infine, il governatore del Connecticut, Ned Lamont, ha fatto sapere durante una conferenza stampa che a partire dal 28 febbraio l’obbligo di usare le mascherine al chiuso verrà rimosso