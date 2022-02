“Così si lanciano le molotov”, l’esercito ucraino dà le istruzioni sui social per resistere ai russi Le autorità ucraine stanno incoraggiando i civili a preparare molotov per la guerriglia urbana mentre l’esercito ucraino ha fornito le indicazioni su quali obiettivi colpire.

Uno schema con i principali veicoli in dotazione all’esercito russo e i loro punti deboli dove una molotov lanciata bene potrebbe fare danni, così l’esercito ucraino ha fornito le indicazioni ai cittadini per la resistenza ai russi nelle città già occupate dal nemico dopo l’invasione del Paese. “Questi sono i punti vulnerabili della tecnologia ostile. Colpisci l'occupante! Insieme vinceremo!” recita lo slogan bellicoso lanciato attraverso i social dallo Stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina. Istruzioni che fanno seguito a una massiccia mobilitazione già scattata nei giorni precedenti alla Guerra con la Russia, quando Mosca ammassava truppe al confine, e proseguita poi con l’invasione.

Le autorità ucraine infatti già da qualche giorno stanno incoraggiando i civili a preparare molotov per la guerriglia urbana. Sui social sono apparsi video su come preparare una bottiglia incendiaria in casa con bottiglie vuote ma anche video di persone di ogni età che preparavano molotov. Dopo l'invito delle autorità ucraine alla guerriglia contro gli aggressori, un birrificio a Leopoli ha avviato una vera e propria produzione in serie di molotov usando le proprie bottiglie vuote. "Tante persone vogliono aiutarci, imbottiglieremo la birra più avanti", dichiarano dal birrificio. A Dnipro, terza città più popolosa dell'Ucraina, cittadini hanno ammassato bottiglie incendiarie in piazza dopo averle preparate in casa per giorni.

Una mobilitazione su cui da giorni tutte le autorità ucraine spingono per preparare quella guerra urbana che appare inevitabile. L'esercito ucraino ad esempio ha chiesto ai cittadini di Kiev di fornire informazioni sui movimenti militari russi in città e di preparare molotov ma anche di cambiare e rimuovere i cartelli stradali per disorientare il nemico e nella captale si sono viste anche barricate improvvisate. Alcuni video in città occupare come Kharkov, la guerriglia è già iniziata con azioni di sabotaggio ma anche con attacchi a blindati bruciati con bottiglie molotov.