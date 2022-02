Cos’è il Donbass e perché è così importante nella crisi tra Russia e Ucraina Cresce la tensione tra Ucraina e Russia dopo i recenti scontri avvenuti nel Donbass. La regione torna a essere centrale nel conflitto tra i due Paesi: qui i separatisti filorussi hanno denunciato più violazioni del cessate il fuoco da parte di Kiev mentre il governo centrale ucraino sostiene che le due Repubbliche indipendenti vicine alla Russia abbiano colpito per prime attaccando un asilo e ferendo due insegnanti a Stanytsya Luhanska.

A cura di Gabriella Mazzeo

La tensione tra Russia, Ucraina e Nato continua ad aumentare di ora in ora, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti sul confine. I separatisti appoggiati da Mosca hanno accusato Kiev di aver aperto il fuoco nel Donbass mentre l'Ucraina ha accusato i separatisti di aver iniziato lo scontro armato bombardando con artiglieria pesante un asilo a Stanytsya Luhanska, ferendo due insegnanti. Già prima della giornata di ieri 17 febbraio, le forze armate ucraine avevano denunciato otto violazioni del regime del cessate il fuoco. È proprio nel Donbass che si gioca il futuro della crisi con la Russia. Restano alte le tensioni con gli Stati Uniti che sostengono che un'invasione da parte di Mosca sia "molto probabile entro pochi giorni".

Torna quindi centrale il Donbass con le Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, gestite da governi separatisti vicini a Mosca dal 2014. Kiev li definisce "territori momentaneamente occupati", esattamente come la Crimea. Quando hanno dichiarato la loro indipendenza nel 2014, hanno ricevuto sostegno militare e finanziario da Mosca ma non sono mai state riconosciute come repubbliche. Ufficialmente, infatti, per la Russia Donetsk e Luhansk fanno parte dell'Ucraina.

Come nasce la crisi del Donbass

La crisi ha avuto inizio nell'aprile del 2014, quando uomini armati e incappucciati si sono impadroniti di alcuni palazzi governativi nelle regioni di Doneck, Luhansk e Charkiv. I manifestanti chiedevano un referendum riguardo la situazione delle regioni all'interno dell'Ucraina proprio in seguito alla "Rivolta di Majdan" che depose l'allora presidente ucraino Viktor Janukovich, vicino a Vladimir Putin. L'evento fu considerato dai separatisti un "golpe". Secondo Kiev, invece, gli uomini che si sono impadroniti delle regioni nell'Est Ucraina sarebbero stati inviati proprio da Mosca per poi completare l'attacco tra il 22 e il 25 agosto dello stesso anno. Secondo la Nato, infatti, forze russe hanno raggiunto la parte sud-orientale dell'Oblast di Doneck. Secondo il capo del Servizio di sicurezza dell'Ucraina Valentyn Nalyvajčenko, gli eventi del 22 agosto sono stati una vera e propria invasione da parte della Russia.

Le neonate Repubbliche indipendenti di Donetsk e Luhansk coprono un'area di circa 6.500 miglia quadrate. Prima dell'indipendenza dichiarata nel 2014, le due città principali erano note per l'industria pesante e l'estrazione del carbone. Donetsk, inoltre, era nota anche per le sue infrastrutture: godeva infatti di un aeroporto internazionale all'avanguardia ed era teatro di diverse partite di calcio durante il campionato Uefa Euro 2012. I combattimenti però hanno distrutto quanto era stato fatto e hanno isolato questi territori dal resto dell'Ucraina sia dal punto di vista economico che dal punto di vista fisico.

Perché il Donbass è importante per la Russia

Mosca non ha mai riconosciuto le due Repubbliche popolari filorusse come indipendenti. Ufficialmente infatti le reputa parte dell'Ucraina, ma ha a che fare con i vertici che gestiscono Donetsk e Luhansk quotidianamente, fornendo ai due Stati autodichiarati sussidi per l'economia, protezione dal punto di vista militare e armi. La Russia non ha mai voluto riconoscere le due Repubbliche come indipendenti e assolute per una serie di motivi strategici. Mosca vorrebbe infatti che il Donbass facesse parte a tutti gli effetti dell'Ucraina, ma che i leader filorussi delle due Repubbliche avessero diritto di veto su importanti decisioni di politica estera e di politica interna.

Alla Russia di Putin, infatti, interessa che Kiev non possa entrare nella Nato. Un'opposizione da parte di Donetsk e Luhansk renderebbe impossibile raggiungere l'accordo. Strategicamente, quindi, il Donbass si rende necessario per la lotta con Kiev. Qualora la Russia decidesse di riconoscere l'indipendenza annettendo anche i territori, i propositi di influenzare seppur indirettamente le decisioni ucraine salterebbero. Allo stesso modo dovrebbe considerarsi annullato anche l'accordo di Minsk firmato nel 2015. Il secondo atto della tregua già firmata nel 2014, sei mesi dopo l'annessione della Crimea, prevede un cessate il fuoco in 12 punti che però non è mai stato rispettato. Kiev e autorità di Donetsk e Luhansk si impegnavano a rispettare il dialogo, lo scambio di prigionieri, l'invio di aiuti umanitari e il rinvio delle armi pesanti.

L'importanza del Donbass per il Cremlino è ovviamente anche economica. L'Ucraina è infatti ricca di carbone e proprio nel Donbass si concentrava la maggior parte della ricchezza mineraria. Dal punto strategico, un riconoscimento delle due Repubbliche come indipendenti non permettere a Mosca di influenzare le decisioni interne all'Ucraina, ma perdere completamente il controllo su Donbass vorrebbe dire per Putin consegnare all'Europa i giacimenti di carbone, togliendo così potenza economica alla Russia.

Qual è la situazione attuale

Le violazioni del cessate il fuoco negli ultimi giorni sono frequentissime. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden farà il punto sulla crisi questa sera alle 22 dopo un vertice con i leader di Ue e Nato. Nel frattempo nel Donbass continua lo scontro armato: il presidente russo Vladimir Putin ha denunciato un "peggioramento" della situazione e Donetsk ha annunciato l'evacuazione dei civili verso la Russia, parlando di 30 bombardamenti dell'esercito di Kiev. L'Ucraina nel frattempo ha fatto sapere invece di avere ordine di non attaccare "nonostante le provocazioni" e di essere indirizzata verso la soluzione diplomatica. Nella giornata di ieri le autorità ucraine hanno accusato i separatisti filorussi di aver colpito un asilo nel pressi di Stanytsia Luhanska. In un incontro con il presidente bielorusso Lukashenko, Putin ha dichiarato che l'Ucraina deve sedersi al tavolo dei negoziati con Donbass perché "la situazione sta rapidamente precipitando"