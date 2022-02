Crisi Russia-Ucraina, news di oggi: verso vertice tra Putin Biden proposto da Macron per evitare la guerra. Dagli Usa: “Mosca pronta all’attacco”

Ultimi aggiornamenti sulla crisi tra Russia e Ucraina. Mentre resta alta la tensione nella regione del Donbass – secondo la Reuters ci sarebbe stata nella notte una forte esplosione nel centro della città di Donetsk, nell'autoproclamata Repubblica popolare filorussa – i leader mondiali sono ancora al lavoro per evitare la guerra e risolvere il conflitto per via diplomatica. Putin e Biden "hanno accettato in linea di massima" di incontrarsi in un vertice su richiesta del presidente francese Macron, che nella notte ha sentito telefonicamente il leader del Cremlino. Il confronto tra i due presidenti si concentrerà sulla "sicurezza e stabilità strategica in Europa".

Ma la situazione resta complicata: come riporta la stampa Usa, la Casa Bianca ha fatto sapere che, al momento, "la Russia sembra continuare i preparativi per un assalto in larga scala molto presto". Il New York Times, dopo Washington Post e Cbs, ha confermato che l'intelligence americana ha appreso dell'ordine dato alle truppe russe di procedere con l'invasione dell'Ucraina e ha osservato i primi passi per eseguirlo, ma precisa che il Cremlino ha sviluppato vari scenari di guerra e che la finestra per la diplomazia non è chiusa perché Vladimir Putin "potrebbe ancora sospendere il suo piano".