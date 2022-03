Cosa significa No Fly Zone e perché la Nato non la vuole introdurre in Ucraina La Nato ha deciso di non istituire una No Fly Zone in Ucraina. Perché questo significherebbe inviare degli aerei Nato per abbattere quelli russi che non la rispettano. Insomma, un’entrata in guerra di tutto l’Occidente.

Da giorni il presidente Volodymyr Zelensky chiedeva all'Occidente di imporre un No Fly Zone in Ucraina, cioè il divieto di sorvolarne lo spazio aereo. Ieri però, al vertice speciale della Nato a Bruxelles, i leader di Europa e Nord America hanno deciso di non percorrere questa strada. Che, di fatto, farebbe entrare in guerra l'Occidente. "Abbiamo la responsabilità come alleati della Nato, di prevenire che questa guerra si estenda oltre l'Ucraina. Perché sarebbe ancora più pericoloso, più devastante e costerebbe ancora più sofferenza umana", ha spiegato il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg.

Cosa significa No Fly Zone

Ma cosa significa questo? Perché dichiarare una No Fly Zone sopra l'Ucraina vorrebbe dire entrare in guerra, per l'Occidente, e quindi una guerra mondiale? Perché una volta istituita questa No Fly Zone, andrebbe fatta rispettare. Cioè abbattere gli aerei russi che sorvolano i cieli ucraini inviando per tale scopo aerei Nato: "Non interveniamo in Ucraina né sul terreno né nello spazio aereo. Ovviamente l'unico modo per attuare una No Fly Zone è inviare aerei Nato e abbattere gli aerei russi. La nostra valutazione è che comprendiamo la disperazione ma crediamo che se lo facessimo finiremmo in qualcosa che potrebbe portare a un conflitto europeo che coinvolge molti più Stati e causerebbe molto più sofferenza".

Le conseguenze di una No Fly Zone nella guerra in ucraina

Anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha difeso la decisione presa "perché questo coinvolgerebbe direttamente la Nato nel conflitto, e scatenerebbe un conflitto almeno a livello continentale che avrebbe degli effetti devastanti su tutta l'Europa e questo non lo vogliamo".

Dopo l'attacco della Russia alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la Nato si è riunita in un vertice speciale a Bruxelles e ha discusso di questa possibilità, fortemente invocata dall'Ucraina. Ma imporre una No Fly Zone vorrebbe dire passare da una strategia di tipo difensivo, come può essere appunto inviare armi alla resistenza ucraina, come fatto finora, a una di tipo offensivo. Perché chi impone la No Fly Zone, in questo caso la Nato, quindi, deve poi pattugliare i cieli interessati e incaricarsi di abbattere qualsiasi aereo nemico che non la rispetti. Allo stesso tempo, per evitare che i propri aerei vengano abbattuti da missili sparati da terra, sarebbe anche necessario distruggere tutte le minacce anti-aeree sul terreno.

Insomma, la Nato si troverebbe a distruggere l'artiglieria di Mosca, entrando definitivamente in guerra. Per il presidente ucraino Zelensky, però, questa non è una buona notizia. Non istituire una No Fly Zone, ha detto, è come dare il via libera alla Russia per "l'ulteriore bombardamento di città e villaggi ucraini".

Quando sono state istituite No Fly Zone in passato

Delle zone di interdizione di volo, appunto le No Fly Zone, sono state istituite in passato. Ad esempio in Libia, fino alla conclusione della missione Nato nel 2011, oppure durante la Guerra in Bosnia. Anche in alcune zone dell'Iraq, tra il 1992 e il 2003, venne istituita da Regno Unito e Stati Uniti.