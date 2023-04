Cosa sappiamo sulle carte segrete di Usa e Nato pubblicate sui social: “Piani per rafforzare l’Ucraina” Secondo il New York Times, il Pentagono ha aperto un’inchiesta su una fuga di notizie su Twitter e Telegram relativa a documenti top secret di Usa e Nato per rafforzare l’esercito dell’Ucraina in vista della controffensiva di primavera: “Danno grosso all’Intelligence occidentale”.

A cura di Ida Artiaco

Documenti top secret di Usa e Nato finiti su Twitter e Telegram. A lanciare l'indiscrezione è stato nello scorse ore il New York Times: in altre parole, in settimana sono state pubblicate sulle piattaforme social una serie di carte segrete contenenti piani altrettanto segreti per rafforzare l'esercito dell'Ucraina in vista della controffensiva di primavera.

Il Pentagono, come ha spiegato una fonte dell'amministrazione americana al famoso quotidiano della Grande Mela, ha aperto un'indagine sulla fuga di notizie su Twitter e Telegram, piattaforma quest'ultima con oltre mezzo miliardo di utenti e per altro disponibile in Russia. "Siamo a conoscenza delle segnalazioni di post sui social media e il Dipartimento sta esaminando la questione", ha dichiarato Sabrina Singh, vice addetta stampa del Dipartimento della Difesa Usa.

Secondo le fonti, i documenti pubblicati sono stati modificati in alcune parti rispetto al loro formato originale, aumentando le stime americane dei morti di guerra ucraini ((71.500) e rivedendo al ribasso quelle sulle vittime di Mosca (17.500, ma in realtà stimate tra le 40.000 e 60.000).

Il che, sottolineano gli esperti militari, farebbe pensare che la fuga di notizie sia un tentativo di disinformazione da parte della Russia. Si tratta, ad ogni modo, di un danno piuttosto grosso all'Intelligence occidentale. Nei documenti pubblicati, infatti, erano dettagliate le prossime consegne di armi, i piani strategici e lo stato di truppe e battaglioni, con tanto di grafici e immagini. Le informazioni presenti risalgono ad almeno cinque settimane fa, con la più recente datata 1 marzo 2023.

Tuttavia, il canale Telegram russo Readovka scrive che questi documenti potrebbero essere dei falsi, fatti circolare appositamente dalla stessa intelligence Usa per "calmare e confondere le forze di Mosca" prima dell’inizio dell’imminente offensiva ucraina. Secondo Readovka, uno degli indizi di ciò è che nel documento si parla spesso della "mancanza di preparazione" delle forze ucraine.