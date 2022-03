Guerra Ucraina, cosa ha detto Putin dopo che il suo discorso è stato tagliato in tv Nella parte del discorso che Putin ha tenuto oggi alla Nazione dallo stadio Luzniki di Mosca e che è stata interrotta dalla tv, ha elogiato Fyodor Ushakov, il leggendario ammiraglio dell’era zarista che ora è il santo patrono della flotta di bombardieri nucleari strategici russi.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giallo in Russia, dove la tv di Stato ha improvvisamente interrotto il discorso che Vladimir Putin stava tenendo alla Nazione dal palco dello stadio Luzniki di Mosca e davanti a circa 80mila spettatori in occasione dell'anniversario di annessione della Crimea. Molti utenti su Twitter hanno notato che il presidente è letteralmente "scomparso" durante la messa in onda, e subito dopo si è vista una band cantare "Russia" e altri canti patriottici sul palco al posto suo. Ma cosa è successo?

Putin stava elogiando l'eroismo dei soldati russi impegnati in Ucraina quando improvvisamente il canale televisivo pubblico russo Rossiya-24 ha iniziato a trasmettere altri momenti dello stesso evento, discorsi ufficiali e popolari canzoni. Quindici minuti dopo, la televisione ha ripreso a trasmettere in differita il discorso integrale del presidente russo. Secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, le imagini sono state interrotte "a causa di un guasto tecnico al server", come riporta l'agenzia Ria Novosti.

Nella parte di discorso che è stata "tagliata", Putin ha elogiato Fyodor Ushakov, il leggendario ammiraglio dell'era zarista che ora è il santo patrono della flotta di bombardieri nucleari strategici russi, e che secondo la leggenda non avrebbe perso neppure una battaglia nella sua lunga carriera. Proprio l'inizio delle operazioni in Ucraina è coinciso per caso con il compleanno di Ushakov, che è stato glorificato dalla Chiesa ortodossa nel 2001.

Putin stava parlando ai suoi concittadini spiegando che "lo scopo dell'operazione speciale in Ucraina è salvare le persone dal genocidio. Abbiamo risollevato la Crimea dal degrado e dall'abbandono, dalle condizioni pessime in cui versavano. Abbiamo fatto risorgere questi territori e sappiamo esattamente cosa fare adesso, come, a spese di chi e attueremo tutti i nostri piani", ha detto nel discorso durato pochi minuti davanti alla folla.