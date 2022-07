Corre tra le fiamme per salvare i figli, Monica muore abbracciata con i suoi piccoli in casa Una scena straziante descritta dai primi vigili del fuoco che sono riusciti a entrare nella casa dopo aver spento il devastante incendio in Argentina.

A cura di Antonio Palma

Quando ha visto l'incendio in casa, istintivamente è corsa fuori col figlio più grande ma quando ha capito che i due più piccoli erano rimasti dentro è ritornata subito tra le fiamme dove è morta abbracciando i figlioletti nell'ultimo tentativo di proteggerli.

È la straziante storia di Monica Gallardo, una mamma argentina di 35 ani deceduta tra le fiamme della sua casa di Comodoro Rivadavia insieme ai due figli più piccoli i suoi due figli, Alan, 5 anni, e Benjamin di 2 anni.

Un ultimo gesto disperato quello della donna e madre di tre figli che non ha esitato a gettarsi tra le fiamme che ormai avvolgevano la sua casa, rimanendo intrappolata all'interno coni piccoli.

Quando ha capito che non sarebbe riuscita più a fuggire dallo spaventoso incendio, che ha distrutto completamente l'abitazione, Monica si è nascosta sotto il letto stringendo a sé i suoi bambini in un abbraccio disperato per proteggerli una ultima volta. Con loro anche il cagnolino di casa che si è stretto alla famiglia trovando la stessa morte.

“Ha abbracciato i più piccoli sotto un letto e quella scena straziante è stata quella che hanno trovato i colleghi quando sono entrati dopo aver spento l'incendio. L'animale domestico di famiglia, un barboncino, era in mezzo a loro", ha raccontato un pompiere.

Secondo i primi rilievi, probabilmente madre e figli sono deceduti a causa delle inalazioni di fumo che si è sprigionato in grande quantità dalle fiamme divampate nella loro abitazione.

L'unico che si è salvato è il figlio più grande Kevin grazie all'aiuto dei vicini che sono accorsi subito quando hanno visto le fiamme e lo hanno portato via. Il bimbo è stato poi riaffidato al padre che era al lavoro e quando è corso sul posto ha trovato l'abitazione distrutta e la moglie e due dei suoi figli morti.