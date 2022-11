Corea del Nord lancia missile balistico, Kim Jong-Un: “Risponderò alle minacce con armi nucleari” Kim Jong-Un, ha avvertito che risponderà alle minacce di sfida dei suoi nemici con l’uso di armi nucleari. Le dichiarazioni arrivano a margine del lancio da Pyongyang del missile balistico intercontinentale Hwasong-17: presente all’evento anche la figlia di Kim.

A cura di Ida Artiaco

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-Un, ha avvertito che risponderà alle minacce di sfida dei suoi nemici con l'uso di armi nucleari. Sale così la tensione anche in Estremo Oriente, mentre continua la guerra in Ucraina.

A riferirlo è l'agenzia di stampa statale KCNA. La dichiarazione di Kim Jong-Un arriva dopo il nuovo test effettuato nelle scorse ore da parte di Pyongyang, che ha lanciato il missile balistico intercontinentale più potente dell'arsenale nazionale (Hwasong-17), caduto nelle acque del Mar del Giappone, volando a una distanza di 999,2 chilometri.

In caso di impiego in guerra, sembra che il suo raggio d'azione sia di 15.000 chilometri. Tokyo ha avvertito che il nuovo missile potrebbe avere la portata potenziale per raggiungere la terraferma degli Stati Uniti.

Kim ha affermato che il test ha lo scopo di "dimostrare chiaramente" la capacità del suo paese di rispondere a quelle che ha definito "esercitazioni isteriche di guerra di aggressione da parte dei nemici che cercano di distruggere la pace e la stabilità nella penisola coreana", secondo il rapporto KCNA.

La mossa ha provocato la dura condanna degli Usa e dei Paesi della regione.

A corredo, sono state diffuse anche immagini sulla tv statale di Kim Jong-Un con una bambina, al poligono di tiro prima del lancio. Potrebbe essere la prima volta che il leader si fa vedere insieme alla figlia, la cui esistenza non era stata finora neppure confermata.

Anche la composizione della Famiglia Kim, come quasi tutti gli accadimenti in Nord Corea, infatti, sono oggetto di analisi da parte dell’intelligence mondiale. Si ritiene che il numero uno di Pyongyang abbia tre figli, due femmine e un maschio, nati nel 2010, 2013 e 2017.