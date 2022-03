Coppia rivernicia la casa di giallo e blu, i colori dell’Ucraina: “È il nostro modo per sostenerli” Rend Platings e suo marito Michael hanno comprato due secchi di vernice e hanno dipinto la loro casa di Cambridge, in Regno Unito: “Siamo vicini ai nostri amici in Ucraina”.

Una coppia britannica ha verniciato la propria casa con i colori della bandiera dell'Ucraina in segno di solidarietà per quanto sta avvenendo nel Paese invaso dalla Russia. Rend Platings e suo marito Michael hanno usato due secchi di vernice da cinque litri, una gialla e una blu, per un costo totale di £ 76 (circa 90 euro) per decorare l'esterno della loro casa a Cambridge nella giornata di domenica 27 febbraio, come si vede nelle foto scattate da Joe Giddens di PA Images.

La coppia, che vive con la figlia di 8 anni, Samantha, ha ammesso che i vicini sono stati di supporto. "È stata un'idea di mio marito" spiega Rend al giornale The Independent. "Mi ha inviato una foto su WhatsApp di alcune vaschette di vernice che aveva appena comprato, e mi ha detto ‘Che ne dici di verniciare la casa, cosa ne pensi?' Ho risposto ‘Sarebbe fantastico'" ricorda la donna.

Foto Joe Giddens/PA

Una scelta fatta per "mostrare il nostro sostegno agli amici in Ucraina e al popolo ucraino in questa crisi. "Riteniamo inequivocabilmente che la Russia abbia compiuto un'aggressione, si è comportata da bullo", ha detto. “Ci sentiamo davvero in pena per i genitori che sono laggiù e per i bambini. Abbiamo sentito storie strazianti di bambini che non hanno più le medicine, hanno bisogno di cure, che hanno paura di lasciare le loro case o i loro bunker e cantine.

Rend Platings ha origini irachene. "Forse mi rende un po' sensibile alle questioni di guerra”, ed è stata in Ucraina “un paio di settimane fa” per vedere gli amici. "Una delle mie migliori amiche è lì ora e ho davvero il cuore spezzato", ha aggiunto. La donna ha paura che presto non ci saranno più comunicazioni dall'Ucraina: "Ho paura che sia tutto temporaneo".