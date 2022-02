Coperte, vestiti, tende: ecco come e cosa donare all’UNHCR per l’emergenza profughi in Ucraina L’Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (Unhcr) ha lanciato una raccolta fondi per fronteggiare l’emergenza profughi in Ucraina. Ecco come donare.

A cura di Davide Falcioni

Dopo cinque giorni di guerra sono già oltre 370mila le persone fuggite dall'Ucraina, numero destinato inesorabilmente ad aumentare anche nei prossimi giorni: il dato raccolto dall'Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (Unhcr), secondo il quale i profughi sono per gran parte finiti nei Paesi limitrofi, almeno un terzo in Polonia e oltre 70 mila in Ungheria; secondo alcune stime se il conflitto si prolungherà i rifugiati potrebbero diventare circa 4 milioni. "Le conseguenze umanitarie sulle popolazioni civili saranno devastanti: in guerra, non ci sono vincitori ma solo innumerevoli vite a rischio", ha dichiarato giovedì scorso, dopo il primo giorno di offensiva, l'Alto Commissario dell'Onu per i Rifugiati Filippo Grandi: "Abbiamo già ricevuto notizie di vittime e persone che hanno cominciato a fuggire dalle loro case in cerca di sicurezza. Le vite umane e le infrastrutture civili devono essere protette e salvaguardate in ogni momento, in linea con il diritto internazionale umanitario. L’UNHCR sta lavorando con le autorità, le Nazioni Unite e altri partner in Ucraina ed è pronto a fornire assistenza umanitaria ovunque sia necessario e possibile". Anche Papa Francesco, nell'Angelus di ieri, ha lanciato un appello all'accoglienza per gli "anziani che cercano rifugio" e "le mamme in fuga con i loro bambini". "Sono fratelli e sorelle per i quali è urgente aprire corridoi umanitari. Vanno accolti", ha detto il Pontefice.

Cosa donare (e come) alle famiglie ucraine

Per fronteggiare l'emergenza umanitaria dall'UNHCR hanno lanciato una richiesta di aiuto per "continuare a fornire protezione salvavita alle famiglie costrette a fuggire dalle loro case. Stimiamo che 100.000 persone abbiano abbandonato le loro case e sono sfollate all’interno del paese, mentre oltre 500.000 hanno attraversato i confini internazionali". Donare è semplice: basta collegarsi al sito dell'Agenzia ONU per i Rifugiati e scegliere una delle due opzioni disponibili: donazione singola o donazione regolare. Con la prima si possono donare 60 euro per vestiti caldi a 12 neonati, 90 euro per acquistare coperte per tre famiglie, 160 euro per vestiti per otto bambini e 400 euro per l'acquisto di una tenda che possa accogliere una famiglia.

Optando per un invio periodico di denaro si può scegliere tra queste quattro opzioni: 15 euro al mese per l'acquisto di vestiti caldi a 4 neonati, 30 euro al mese per garantire l'abbigliamento a due bambini ucraini, 50 euro al mese per fornire lampade solari a due famiglie e 100 euro al mese per fornire un set da cucina a tre famiglie.