Colpito alla testa in sparatoria al cinema: star di TikTok muore a 19 anni dopo 5 giorni di agonia Anthony Barajas, star di TikTok con quasi un milione di follower, è morto dopo essere rimasto vittima di una sparatoria verificatasi la scorsa settimana in un cinema di Corona, in California. Il ragazzo si trovava insieme ad un amico, che è invece deceduto sul colpo. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica del delitto, per il quale è stato già fermato un 20enne.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia negli Stati Uniti, dove la star di TikTok Anthony Barajas, 19 anni, è morto dopo essere rimasto coinvolto in una sparatoria verificatasi in un cinema di Corona, in California. Insieme a lui c'era l'amico 18enne Rylee Goodrich: entrambi sono stati colpiti alla testa e per loro non c'è stato nulla da fare. Anthony, a differenza di Rylee, non è deceduto sul colpo: è stato anche soccorso e trasferito in ospedale, ma dopo 5 giorni di agonia per lui non c'è stato più nulla da fare. È successo lo scorso 26 luglio al Regal Edwards Corona Crossings theater, ma la famiglia del ragazzo ha confermato la notizia solo sabato scorso. Per l'omicidio è stato fermato Joseph Jimenez, 20 anni, già apparso venerdì scorso davanti alla Corte Superiore della contea di Riverside. Se colpevole, potrebbe essere condannato alla pena di more. Tuttavia, le autorità affermano di non aver trovato alcun movente all'attacco e nessun collegamento tra Jimenez e le vittime.

Gli inquirenti, intanto, sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Come riporta il Los Angeles Times, sono stati i dipendenti del cinema a trovare Barajas e Goodrich in una pozza di sangue mentre pulivano la struttura lunedì sera dopo una proiezione di The Forever Purge e hanno chiamato la polizia. Goodrich è stato dichiarato morto sul posto e Barajas è stato portato d'urgenza in ospedale, dove è stato intubato e dove è morto sabato.Parlando con i giornalisti la scorsa settimana, la polizia ha dichiarato: "Le vittime sono state colpite senza alcun tipo di contatto preventivo". Conosciuto online come itsanthonymichael, Anthony aveva quasi un milione di follower su TikTok. Ha iniziato a postare i suoi video nel 2019, facendo scherzi e sfide. In una dichiarazione, la sua famiglia ha detto: "Dal suo sorriso al suo cuore compassionevole, la presenza di Anthony è stata un dono per tutti coloro che lo conoscevano". Tra i commenti all'ultimo video postato su TikTok da Barajas, un fan ha esortato: "Per favore, non cancellate il suo account. Voglio continuare a guardare questi video in cui canta e in cui è felice".