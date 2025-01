video suggerito

Colloquio Xi-Putin dopo l’insediamento di Trump: “Collaborare contro le incertezze esterne” Colloquio a distanza tra Xi e Putin all’indomani dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca: “Continuare a guidare le relazioni bilaterali verso una prospettiva di lungo termine e per rispondere alle incertezze dell’ambiente esterno”. Ancora nessun preparativo del colloquio tra lo zar e l’ex tycoon. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

foto di repertorio.

La Cina "è disponibile a collaborare con la Russia per continuare a guidare le relazioni bilaterali verso una prospettiva di lungo termine e per rispondere alle incertezze dell'ambiente esterno". È questo quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo russo Vladimir Putin nel corso di un a videoconferenza tenutasi questa mattina, all'indomani dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.

Secondo il leader del Paese del Dragone, Mosca e Pechino "dovrebbero continuare ad approfondire la cooperazione strategica, a sostenersi con fedeltà a vicenda, a salvaguardare gli interessi legittimi dei due Paesi e a consolidare ed espandere le relazioni bilaterali", come ha riferito il network statale Cctv. Sempre il presidente cinese, inoltre, ha espresso la sua disponibilità a collaborare con il capo del Cremlino nel corso dell'anno "per portare le relazioni Cina-Russia a nuovi livelli, affrontare le incertezze esterne con relazioni bilaterali stabili e resilienti". In questo contesto sono prioritari anche gli obiettivi finalizzati alla "promozione dello sviluppo e del rafforzamento di entrambi i Paesi e nel sostegno dell'equità e della giustizia a livello internazionale".

Dal canto suo, Putin ha sottolineato che le relazioni Russia-Cina si basano su interessi condivisi, uguaglianza e vantaggi reciproci, osservando che "non dipendono da fattori politici interni e dall'attuale ambiente internazionale. Sosteniamo insieme lo sviluppo di un ordine globale multipolare più giusto e lavoriamo per garantire la sicurezza indivisibile in Eurasia e nel mondo intero", ha detto Putin a Xi, "gli sforzi congiunti di Russia e Cina svolgono un importante ruolo di stabilizzazione negli affari globali".

Intanto, sono ancora iniziati i preparativi per un colloquio telefonico tra Putin e Trump, nonostante le indiscrezioni dei giorni scorsi. Lo ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, all'agenzia di stampa Tass. "Non ancora", ha risposto il portavoce alla domanda se l'entourage di Trump avesse preso contatti con il Cremlino e se fossero iniziati i preparativi per un colloquio tra i due presidenti. L'ex tycoon poche ore fa aveva annunciato che "parlerà molto presto" con Putin anche se non sa ancora quando. Il presidente ha ribadito che la guerra in Ucraina "deve finire. Senza un accordo, Putin distruggerà la Russia".