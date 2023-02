Cina svelerà “presto” piano per risolvere guerra in Ucraina, USA: “Putin non vuole negoziare la pace” Pechino è pronta a presentare un documento in cui si difende il principio dell’integrità territoriale e della sovranità di un Paese, ma “al momento la Russia non sembra disponibile ad avviare un negoziato di pace”ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.

A cura di Biagio Chiariello

Putin si incontra Wang Yi a Mosca

La Cina avrebbe un "piano di pace" per risolvere il conflitto in Ucraina e lo svelerà "presto: lo ha dichiarato il viceambasciatore cinese presso le Nazioni Unite, Dai Bing, nel suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu. "Siamo pronti a continuare a svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione della crisi ucraina e a portare la pace al più presto", ha concluso Dai senza fornire ulteriori dettagli.

Il piano cinese per la pace in Ucraina

Il piano è stato annunciato dall numero uno della politica estera di Pechino, Wang Yi, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, ma non è ancora stato pubblicato ufficialmente. La Cina presenterà "un documento in cui illustrerà la sua posizione sulla soluzione politica della crisi ucraina. Questa guerra non può continuare", ha affermato Wang Yi nel suo intervento, precisando che Pechino "è ferma dalla parte della pace e del dialogo".

L’ambasciatore Onu Zhang Jun lo ha definito un testo di "posizionamento", anziché di pace.

Il documento è diviso in una decina di punti. Il primo prevede il rispetto dei principi dell’integrità territoriale e della sovranità, a cui segue la richiesta di garanzie di sicurezza per entrambe le parti. Inoltre, la Cina chiede anche il cessate il fuoco e lo stop alle forniture di armi che la Nato garantisce a Kiev per la difesa del suo territorio.

Viene anche chiesta la garanzia che non ci siano attacchi nucleari o con armi chimiche oltre alla messa in sicurezza delle centrali ucraine per evitare un’escalation nel conflitto.

USA: "Putin non vuole negoziare la pace"

"Vogliamo vedere la fine della guerra" e questo "potrebbe accadere se Putin decidesse di fermare la guerra", ma "al momento non vediamo ragioni o evidenze che la Russia voglia negoziare". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, rispondendo ad una domanda sulla proposta di pace preannunciata da Pechino.