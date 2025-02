video suggerito

Chi vince le elezioni in Germania secondo gli ultimi sondaggi politici Manca poco alle elezioni in Germania, che si terranno il 23 febbraio, dopo la caduta del governo di Olaf Scholz. Secondo gli ultimi sondaggi la Cdu (centrodestra) è la favorita, seguita dall'ultradestra di Afd e dai socialisti. Ecco chi potrebbe vincere le elezioni.

A cura di Giulia Casula

Manca poco più di una settimana alle elezioni in Germania. Il 23 febbraio i cittadini tedeschi saranno chiamati alle urne dopo che il governo di Olaf Scholz, formato dai Socialisti, i Verdi e i Liberali era stato sfiduciato dal Bundestag. Ecco chi potrebbe vincere le elezioni secondo i sondaggi.

Che cosa dice il sondaggio di Yougov

Nell'ultimo anno si è assistito a una notevole crescita dell'estrema destra nel Paese, che ha allarmato l'intera Europa. Secondo il sondaggio di Yougov, realizzato tra il 24 e il 27 gennaio, l'alleanza Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu) è la favorita con circa il 29% delle preferenze. La coalizione di centrodestra è guidata dal candidato cancelliere Friedrich Merz, che ha puntato molto del suo programma elettorale sull'immigrazione.

Un terreno su cui il leader ha cercato in più di un'occasione di fare sponda con l'estrema destra, tanto da scatenare le polemiche dei partiti sostenitori del cordone sanitario realizzato in Germania per arginare l'avanzata di forze naziste ed estremiste. Nonostante le rassicurazioni, i passi falsi di Merz hanno finito per favorire quella che attualmente è la seconda forza politica nel Paese, ovvero Alternative Für Deutschland (Afd). Il partito di Alice Weidel, che non ha mai fatto mistero delle sue simpatie verso il Terzo Reich, si posiziona poco distante dalla Cdu, al 23%.

Si ferma più in fondo invece, la Spd del cancelliere uscente Olaf Scholz. Nei sondaggi i socialisti raccolgono il 15%, seguiti dal 13% dei Verdi, mentre i Liberali non raggiungono la soglia di sbarramento, al 5%. Va meglio il partito populista e di estrema sinistra Bündnis Sahra Wagenknecht (Btw), che si trova attorno al 6%.

Come vanno i partiti in Germania secondo Politbarometer

Politbarometer, il sondaggio realizzato per l'emittente televisiva pubblica Zdf, fotografa un quadro delle intenzioni di voto leggermente diverso. In questo caso la Cdu/Csu appare come largamente favorita, con il 30% delle preferenze, seguita a 10 punti di distanza dall'ultradestra, con Afd che raccoglie il 20%.

I socialdemocratici di Scholz invece, sono dati in crescita, al 16% e rappresentano al momento il terzo partito del Paese. I Verdi, in calo, si posizionano al 14%, mentre la sinistra di Die Linke sale al 7% (+1%). Il sondaggio non premia l'estrema sinistra di Sahra Wagenknecht (Bsw), che si ferma al 4% insieme ai Liberali della Fdp.

Quali alleanze potrebbero formarsi dopo le elezioni

Allo stato attuale è difficile che uno di questi partiti riesca ad ottenere la maggioranza per governare. È probabile dunque, che una volta ufficializzati i risultati delle elezioni, le forze politiche vincitrici dovranno mettersi a lavoro per formare una coalizione. Secondo i sondaggi, una buona parte dei cittadini tedeschi, pari al 39%, punterebbe ad un'alleanza tra Cdu e socialisti, guidata da Merz.

Diversamente, una coalizione tra il partito di centrodestra e i Verdi viene disapprovata dal 62% degli intervistati. E il rifiuto cresce ancora di più se a far parte dell'alleanza con la Cdu è l'estrema destra: un'eventuale convergenza con Afd viene bocciata dal 76% degli intervistati.