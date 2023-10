Chi era Ali Qadi, l’uomo di Hamas che ha guidato il massacro in Israele e ucciso in un raid

Ali Qadi era stato arrestato già nel 2005 in seguito al rapimento e all’uccisione di israeliani ma era stato rilasciato alcuni anni dopo come parte dell’accordo sulla liberazione di ostaggi israeliani. Individuato dagli 007 a Gaza e ucciso in un raid aereo.