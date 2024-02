Cerca di entrare in Russia tra i boschi per vedere una ragazza conosciuta online: “Il Gps si è rotto” Le guardie di frontiera polacche hanno individuato il 37enne inglese mentre si aggirava di notte a piedi tra i boschi al confine tra il Paese Nato e la Russia. Ha detto che voleva incontrare la sua nuova ragazza russa conosciuta online ma che il gps lo aveva mandato fuori rotta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Un uomo britannico è stato fermato al confine polacco mentre cercava di entrare in Russia a piedi attraverso i boschi per incontrare una ragazza russa conosciuta online. A rivelarlo sono state le autorità polacche che hanno bloccato il 37enne per ben due volte in poche ore. L'uomo infatti era arrivato la prima volta lungo la strada di confine tra i due Paesi a bordo della sua auto ma, dopo i controlli, era stato rimandato indietro visto che non aveva documenti e visti per entrare in Russia.

L'uomo ha chiesto alle guardie di frontiera polacche di poter passare ed entrare in Russia attraverso l'exclave di Kaliningrad che confina appunto col Paese Nato. Il 37enne ha detto alle guardie che doveva attraversare il confine a Grzechotki per incontrare la sua nuova ragazza russa conosciuta online. Peccato che la presunta fidanzata era a San Pietroburgo a oltre mille chilometri di distanza.

L'uomo ovviamente non aveva alcun documento, né personale né per la vettura, e quindi è stato bloccato. Rispedito indietro, però, ci ha provato una seconda volta ma a piedi e di notte. Le guardie lo hanno individuato mentre si aggirava di notte tra i boschi al confine tra Polonia e Russia con grave rischio per sé stesso. A questo punto il "testardo inglese", come lo hanno definito i polacchi, è stato arrestato.

A questo punto, per giustificarsi davanti alle guardie polacche, l'uomo ha detto agli agenti di frontiera che il suo navigatore satellitare si era rotto e lo aveva portato sul posto. Come ha spiegato la polizia polacca, il 37enne è stato individuato dalle telecamere intorno alle 5.30 del mattino mentre si aggirava nella zona di confine.

"L'inglese ha spiegato agli agenti della guardia di frontiera che il navigatore Gps lo aveva portato nella direzione sbagliata" hanno comunicato i polacchi. Bloccato e portato in caserma, infine è stato multato con una sanzione di 140 euro e rilasciato. Il 37enne però non si è dato per vinto e ha già preannunciato agli agenti polacchi che riproverà a entrare in Russia ma questa volta attraverso la Lituania, sempre con lo scopo di vedere la sua fidanzata conosciuta online.