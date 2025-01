video suggerito

Caso Stormy Daniels, oggi verrà pronunciata la sentenza di condanna per Donald Trump Nelle prossime ore verrà quantificata la condanna che farà diventare Donald Trump il primo e unico presidente della storia degli USA a essere stato condannato per un crimine.

A cura di Davide Falcioni

La Corte suprema degli Stati Uniti ha bocciato la richiesta del presidente eletto Donald Trump di bloccare la sentenza di condanna per il caso di New York relativo al pagamento alla ex pornostar Stormy Daniels. La sentenza è dunque attesa per oggi alle 15.30 ora italiana.

Il leader repubblicano è già stato dichiarato colpevole lo scorso maggio di 34 capi di accusa, di conseguenza nelle prossime ore verrà quantificata la condanna che lo farà diventare il primo e unico presidente della Storia degli USA a essere stato condannato per un crimine. Sul suo social Truth, Trump ha commentato: "Apprezzo il tempo e lo sforzo della Corte suprema nel cercare di rimediare alla grande ingiustizia che mi è stata fatta: per il bene e la santità della presidenza, farò appello contro questo caso e sono fiducioso che la giustizia prevarrà. I patetici e morenti resti di questa caccia alla streghe contro di me non ci distrarranno", ha assicurato il prossimo inquilino della Casa Bianca.

Negli ultimi giorni gli avvocati di Donald Trump hanno cercato in ogni modo di fermare la pronuncia. Prima della Corte Suprema, ieri anche la Corte d'appello di New York ha respinto la richiesta di bloccare il verdetto. E qualche giorno fa il giudice Juan Merchan ha deciso che per il tycoon deve essere emessa la sentenza e ha fissato la data a 10 giorni dalla cerimonia di giuramento a Capitol Hill, in cui Trump si insedierà alla Casa Bianca come primo presidente con lo status di “felon”, criminale.

In un primo momento Trump avrebbe dovuto essere condannato il 26 novembre, ma Merchan aveva rinviato la sentenza a tempo indeterminato dopo la sua vittoria elettorale. Il pm di Manhattan Alvin Bragg si era opposto al colpo di spugna e aveva suggerito diverse opzioni, tra cui rinviare la condanna alla fine della presidenza, comminare una sentenza senza galera o chiudere il caso annotando però la decisione della giuria.

Secondo quanto emerso nel corso del processo Donald Trump ha falsificato la contabilità aziendale per nascondere il pagamento del silenzio della ex pornostar Stormy Daniels sulla loro relazione sessuale prima delle elezioni presidenziali del 2016.