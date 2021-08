Capitano ha un ictus durante il volo: atterraggio d’emergenza con 124 passeggeri ma il pilota muore L’aereo era partito da Muscat, in Oman, e volva in direzione di Dhaka, in Bangladesh, quando è stato costretto a un atterraggio di emergenza con 124 passeggeri a bordo a causa di un improvviso malore per il pilota e capitano del velivolo che è stato colpito da un ictus che lo ha portato poi al decesso in ospedale.

A cura di Antonio Palma

Attimi di paura a bordo di un volo di linea della compagnia aerea di bandiera della Birmania, la Biman Bangladesh Airlines, che è stato costretto a un atterraggio di emergenza con 124 passeggeri a bordo a causa di un improvviso malore per il pilota e capitano del velivolo che è stato colpito da un ictus che lo ha portato poi al decesso. Il 44enne Nawshad Ataul Quaiyum è morto questa mattina nel reparto di rianimazione del Kingsway Hospital di Nagpur, in India, dove era stato ricoverato subito dopo l’atterraggio di emergenza del suo velivolo.

L’incidente venerdì scorso quando il velivolo partito da Muscat, in Oman, in direzione Dhaka, in Bangladesh, è stato costretto a un atterraggio imprevisto allo scalo aeroportuale Ambedkar di Nagpur, in India. Dopo il malore del capitano, il copilota del Boeing 737 ha preso in mano la situazione e ha chiesto alla torre di controllo più vicina uno scalo per atterrare in sicurezza. Mentre a bordo venivano intraprese le prime manovre rianimatorie, l’aereo ha avuto il via libera all’atterraggio per emergenza medica a bordo. A terra, sulla pista, ad attendere il capitano vi era un’ambulanza che lo ha trasportato immediatamente in ospedale dove è sta riscontrata una emorragia cerebrale ed è stato subito ricoverato in terapia intensiva. Purtroppo però ogni sforzo per salvargli la vita si è rivelato vano e il 44enne è morto questa mattina senza più riprendere conoscenza.

Il pilota era entrato in Biman nel 2002 iniziando come primo ufficiale di A310 e Boeing 777. Successivamente era diventato pilota di Boeing 737. L’uomo lascia la moglie e tre figlie. "Il suo corpo sarà riportato a Dhaka il prima possibile dopo aver completato le formalità necessarie", ha affermato l'amministratore delegato e CEO di Biman.