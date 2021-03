Qualcuno potrebbe dire "evviva la sincerità", a commento delle dichiarazioni rilasciate ieri sera da Boris Johnson che, durante una riunione a porte chiuse del gruppo parlamentare dei Tory, ha affermato limpidamente che dietro il successo della campagna vaccinale del Regno Unito non ci sono solo meriti organizzativi bensì, si potrebbe dire, ragioni ideologiche ben meno nobili: "La verità? Il nostro successo nelle vaccinazioni è a causa del capitalismo, a causa dell'avidità, amici miei", ha dichiarato il primo ministro, come conferma anche il quotidiano The Guardian. Immediatamente dopo, Johnson avrebbe cercato di fare marcia indietro e ritrattare ciò che aveva appena detto; diversi parlamentari che hanno preso parte alla riunione, che si è tenuta su Zoom, hanno confermato la frase del premier aggiungendo che avrebbe poi cercato di cavarsela con una battuta su come i dettagli delle riunioni virtuali dei Tory spesso trapelino alla stampa. Visto che il danno era stato ormai fatto Downing Street non ha negato le parole di Johnson, ma ha rifiutato di rilasciare un commento.

Alcuni dei partecipanti alla riunione, che si è svolta su Zoom, hanno cercato di gettare acqua sul fuoco e invitato l'opinione pubblica a contestualizzare le dichiarazioni di Johnson: il premier, infatti, parlando si "avidità" non si sarebbe riferito al Regno Unito, bensì alle grandi industrie farmaceutiche protagoniste di una vera e propria corsa contro il tempo per sviluppare un vaccino contro il Covid sicuro ed efficace, assicurandosi prima di altro importanti fette di mercato. Un parlamentare, in particolare, lo ha definito "un commento spensierato". Le osservazioni del primo ministro inglese tuttavia rischiano di acuire le tensioni con Bruxelles e soprattutto con quella parte dell'opinione pubblica mondiale che, ovunque, si sta battendo affinché l'accesso ai vaccini contro il Covid sia garantito anche ai paesi più poveri.