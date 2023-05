Cambogia, uomo divorato dai suoi 40 coccodrilli L’uomo, un allevatore di coccodrilli della città di Siem Rap.

A cura di Davide Falcioni

Un anziano è stato divorato da 40 coccodrilli all'interno di un allevamento di famiglia nei pressi della città nord-occidentale di Siem Reap, in Cambogia. Secondo la ricostruzione dell'incidente riferita dal locale capo della polizia, Mey Savry, "mentre inseguiva un coccodrillo da una gabbia dedicata alla deposizione delle uova, il rettile ha preso il suo bastone, facendo cadere l'uomo nel recinto".

L'uomo, identificato come Luan Nam, ha tentato di divincolarsi ma è stato aggredito contemporaneamente da decine di rettili che in men che non si dica l'hanno fatto a pezzi. La polizia ha anche reso noto che la vittima era il presidente della locale associazione di allevatori di coccodrilli. La sua famiglia, dopo aver esortato invano Luan Nam a interrompere la sua attività, ha deciso che venderà tutto il bestiame.

Siem Reap

I coccodrilli sono una importante peculiarità ed una rinomata attrazione turistica dell'ecosistema naturale di Siem Reap, in particolare nel lago Tonle Sap e nelle zone umide circostanti. Questo spiega perché ci sono così tanti allevamenti di rettili nella zona. Questi animali possono essere avvistati dai turisti al sole lungo le sponde del fiume o scivolare furtivamente nell'acqua. I coccodrilli di Siem Reap includono sia il coccodrillo di acqua salata, la più grande specie di rettile vivente, sia il coccodrillo siamese, più piccolo ma ugualmente impressionante.

La presenza di così tanti coccodrilli naturalmente è foriera di pericoli: nel 2019, una bambina di due anni era stata mangiata da diversi coccodrilli di un allevamento di rettili, anch'esso situato a Siem Reap.