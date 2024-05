video suggerito

Cade tra le pale rotanti del motore di un aereo: un morto all'aeroporto di Amsterdam Una persona è morta dopo essere finita tra le pale rotanti del motore di un aereo in partenza dall'aeroporto Schiphol, ad Amsterdam. A riferirlo sono i funzionari dello scalo, la notizia è stata diffusa dai principali quotidiani olandesi ed esteri. Non sono stati ancora forniti dettagli sull'identità della vittima e sulla dinamica esatta dell'incidente.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Una persona è morta dopo essere finita tra le pale rotanti del motore di un aereo in partenza dall'aeroporto Schiphol, ad Amsterdam. A riferirlo sono i funzionari dello scalo, i quali precisano che la tragedia è avvenuta oggi, mercoledì 29 maggio, sul piazzale all'esterno, mentre il volo KL1341 della Klm era pronto a partire per Billund in Danimarca.

"Oggi a Schiphol si è verificato un incidente fatale durante il quale una persona è finita nel motore di un aereo in funzione", si legge in un comunicato diffuso dalla compagnia di bandiera. "Purtroppo la persona è morta", prosegue la nota. Non sono stati forniti ulteriori dettagli riguardo l'identità della vittima.

Il quotidiano olandese De Telegraaf riferisce infatti che al momento non è ancora chiaro se si tratti di un passeggero o di un dipendente. La polizia di frontiera olandese, responsabile della sicurezza in quello che è il più grande aeroporto dei Paesi Bassi, ha detto che i passeggeri sono stati fatti scendere dall'aereo ed è stata aperta un'indagine.

Sull'account X dell'aeroporto Schiphol l'incidente è stato descritto come "tremendo" e in un post si legge: "I nostri pensieri vanno ai parenti della vittima, ci stiamo prendendo cura dei passeggeri e dei colleghi che hanno assistito al fatto".

Anche Mark Harbers, il ministro delle Infrastrutture olandese, ha commentato la notizia su X. “Le mie condoglianze ai parenti della vittima e alle persone che hanno assistito all'incidente", ha scritto Harbers.

L'aereo coinvolto nel terribile incidente è un jet Embraer a corto raggio, utilizzato dal servizio Cityhopper di Klm che opera voli verso altre destinazioni vicine all'Olanda, come Londra. Le misure di sicurezza e protezione sono severe nello scalo di Schiphol e gli incidenti sono rari nel trafficato aeroporto, che ha gestito circa 5.5 milioni di passeggeri solo il mese scorso, secondo recenti dati aeroportuali.