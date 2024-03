Cade durante la sua festa di fidanzamento e si recide la carotide: 29enne muore davanti agli amici Tragedia a Kalgoorlie, in Australia, dove Liam Trimmer, 29enne agente di polizia di origine inglese, è morto durante la sua festa di fidanzamento: è caduto accidentalmente e si è tagliato l’arteria carotide del collo. Indagini in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Liam Trimmer e la fidanzata (social).

Una caduta accidentale che gli è stata fatale. Un uomo di origine inglese di 29 anni, Liam Trimmer, è morto dissanguato durante la propria festa di fidanzamento davanti a parenti ed amici. È successo domenica scorsa nella sua casa a Kalgoorlie, nell'Australia occidentale, dove la vittima si era trasferita nel 2013 per motivi di lavoro.

I presenti hanno fatto tutto il possibile per salvarlo, ma l'uomo, un agente di polizia, è deceduto prima che arrivassero i paramedici. "È stato fatto tutto quello che si poteva per cercare di salvarlo, ma non è stato così e so che tutte le persone coinvolte stanno soffrendo in questo momento. Penso che vorrebbero potersi svegliare da questo incubo", ha detto il commissario Col Blanch a 9 News Perth, aggiungendo: "Questo straordinario agente amava aiutare la comunità ed è stato un ottimo esempio per tutti noi".

Secondo quanto ricostruito, Trimmer stava partecipando alla festa quando ha perso improvvisamente l'equilibrio. Nella caduta si è tagliato l'arteria carotide del collo ed è morto dissanguato davanti ai presenti, ma gli inquirenti non hanno diffuso ulteriori dettagli mentre continuano le indagini e si attendono i risultati dell'esame del medico legale.

Dopo essersi diplomato all'accademia di Joondalup nel 2017, Trimmer, che era arrivato in Australia poco più di 10 anni fa, si è trasferito a Kalgoorlie – circa 600 km (370 miglia) a est di Perth – e ha lavorato nelle unità di risposta tattica e alle bande criminali della polizia. Secondo i media britannici, ha partecipato anche al programma della BBC Wanted Down Under in cui dava consigli a un adolescente che si stava trasferendo in Australia, ma si ritiene che quelle scene non siano mai state pubblicate.