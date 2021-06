Un diamante da 1.098 carati, grade più o meno quanto un'arancia, è stato trovato in Botswana dall’azienda specializzata Debswana e, stando alla descrizione, dovrebbe essere la terza pietra più grande del mondo. Il prezioso, estratto lo scorso 1° giugno, è stato presentato al presidente del paese, Mokgweetsi Masisi, dall’amministratore delegato ad interim della società, Lynette Armstrong. "Questo è il più grande diamante recuperato da Debswana nella sua storia di oltre 50 anni di attività”, ha spiegato l'amministratore delegato, Lynette Armstrong, aggiungendo che da un’analisi preliminare “potrebbe essere la terza pietra più grande del mondo. Dobbiamo ancora decidere se venderla attraverso il canale De Beers (la società appartiene per metà allo stato e per metà alla De Beers) o attraverso la Okavango Diamond Company, di proprietà statale”. La pietra misura 73 x 52 x 27 mm.

Mercato diamanti devastato dalla pandemia da Covid

Una scoperta che non sarebbe potuto arrivare in un momento migliore, ha ammesso il ministro dei minerali, Lefoko Moagi, se si considera che nel 2020 la pandemia da Covid ha avuto un impatto assolutamente deleterio per il mercato dei diamanti, non solo in Botswana. Durante lo scorso anno la produzione dell’azienda è scesa infati del 29% ed anche le vendite hanno subito un calo del 30%. Il presidente del Botswana ha sottolineato che il ritrovamento di una pietra così grande è un "segno di speranza per un paese che sta lottando".

Quanto vale il diamante trovato

Il più grande diamante al mondo è il “Cullinan”: scoperto in Sudafrica nel 1905, supera 3.100 carati. Il secondo, da 1.109 carati, è stato scoperto nel 2015 in una miniera nel Nord Est del Botswana, che è il primo produttore al mondo di diamanti. Non è ancora chiaro il valore del diamante, ma per farsi un'idea si può far riferimento alla vendita dl Lesedi La Rona trovato nel 2015 e acquistato grezzo dal gioielliere britannico Graff nel 2017 per 53 milioni di sterline. Nell’aprile 2019, Graff lo tagliò per ricavarne un grande diamante da taglio smeraldo, il “Graff Lesedi La Rona” (il più grande al mondo con questo taglio), del peso di 302,37 carati e 66 pietre più piccole.