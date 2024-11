video suggerito

Bombe israeliane nella notte su Gaza, decine di vittime: colpiti internet café e tendoni di rifugiati Vittime nella notte nella Striscia di Gaza: si contano almeno 11 vittime in un attacco aereo israeliano vicino Khan Yunis. Intanto il ministro Katz esclude un cessate il fuoco in Libano: Israele continuerà ad attaccare Hezbollah. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Decine di vittime nella notte nella Striscia di Gaza. Secondo l’emittente araba Al Jazeera almeno 11 persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in un attacco aereo israeliano avvenuto nella notte vicino Khan Yunis, nel sud della Striscia.

È stato colpito il distretto di Al-Mawasi, dove aerei da guerra avrebbero centrato un internet café e dei tendoni che ospitavano dei rifugiati palestinesi. Al Jazeera dà notizia anche di altri cinque morti per raid israeliani a Gaza e su Beit Hanun, nel nord dell'enclave palestinese. Si contano anche dei dispersi dopo un attacco aereo a nord-ovest del campo profughi di Nuseirat.

Stamane intanto le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato che quattro soldati sono morti ieri in combattimento nel nord della Striscia di Gaza. Le vittime – secondo quanto comunicato da Israele – avevano tra i 20 e i 21 anni e facevano tutte parte del battaglione Shimshon, della brigata Kfir. La loro morte porta a 375 il bilancio dei militari caduti durante l'offensiva di terra israeliana contro Hamas nell'enclave palestinese.

Nel frattempo il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha fatto sapere che lo Stato ebraico continuerà ad attaccare anche Hezbollah “fino al raggiungimento degli obiettivi”. Non ci sarà dunque alcun cessate il fuoco in Libano. "Non ci sarà alcun cessate il fuoco in Libano. Continueremo ad attaccare Hezbollah con tutta la nostra forza finché non raggiungeremo tutti i nostri obiettivi di guerra", ha scritto Katz su X.

Ieri, secondo fonti del Ministero della Sanità libanese, almeno otto persone sono state uccise e altre 14 ferite in un attacco israeliano nella zona di Akkar, nel nord del Libano. Media libanesi in precedenza avevano parlato di 30 morti. Secondo fonti della sicurezza libanese, l’attacco ha colpito un appartamento nel villaggio di Ain Yaqoub, ad Akkar, dove risiedevano alcuni sfollati provenienti dalle zone dei combattimenti nel sud del Paese.