Bombe in mare, panico e fuga dei bagnanti: il momento dell’attacco ucraino a Sebastopoli Un video mostra l’impatto delle submunizioni di un missile ucraino sulla spiaggia di Sebastopoli, in Crimea. L’attacco, condotto dall’Ucraina, ha causato quattro morti e almeno 100 feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Attimi di puro panico, con centinaia di persone in fuga su una spiaggia affollata, mentre in mare – a pochi metri di distanza dagli ombrelloni – cadono decine di bombe: è la scena, ripresa da una telecamere di sorveglianza, dell'attacco ucraino di domenica 23 giugno a Sebastopoli, in Crimea. Nel video, diffuso nei giorni scorsi sui social network, si può vedere l'impatto delle submunizioni M74, che si ritiene facciano parte di un missile MGM-140 ATACMS. L'impatto con il mare solleva alti schizzi d'acqua mentre i turisti russi fuggono verso la riva. Diversi ordigni sono caduti anche sulla spiaggia, provocando esplosioni che, secondo i funzionari russi, avrebbero causato "numerose vittime" tra i civili, con quattro persone uccise e oltre 100 ferite.

L'episodio sarebbe stato causato dall'abbattimento di una serie di missili a grappolo da parte delle difese aeree russe. Il ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che quattro dei cinque missili lanciati sono stati abbattuti, aggiungendo: "Un altro missile, a seguito dell'impatto dei sistemi di difesa aerea nella fase finale, ha deviato dalla traiettoria di volo con la testata che è esplosa in aria sopra la città di Sebastopoli".

All’indomani dell’attacco il Cremlino ha affermato che i missili distrutti erano di fabbricazione americana e che Washington era da ritenere responsabile delle persone uccise. "La responsabilità di un attacco missilistico deliberato contro i pacifici residenti di Sebastopoli è principalmente di Washington, che ha fornito queste armi all'Ucraina", ha scritto il ministero della Difesa russo su Telegram, affermando che l'Ucraina ha utilizzato missili ATACMS, armi inviate dagli Stati Uniti e in questo caso dotato di munizioni a grappolo.

Sebastopoli, città portuale della Crimea, è il quartier generale della flotta russa del Mar Nero ed è stata annessa alla Russia nel 2014. Viene regolarmente preso di mira dall'Ucraina, ma il bilancio dell'attacco di domenica scorsa è stato insolitamente alto.