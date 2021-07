Bolsonaro ricoverato per ostruzione intestinale: conseguenze della coltellata ma non sarà operato Jair Bolsonaro è stato ricoverato d’urgenza per una ostruzione intestinale ma non sarà operato. Secondo il bollettino medico, il presidente brasiliano viene sottoposto a un trattamento clinico per sbloccare l’intestino. Secondo il referto medico, i problemi di salute di Bolsonaro sono dovute alla coltellata di cui è stato vittima durante la campagna presidenziale del 2018.

Bolsonaro è stato ricoverato d’urgenza per una ostruzione intestinale ma non sarà operato, almeno non subito, come invece inizialmente si sospettava. La conferma è arrivata dai medici dell'ospedale Vila Nova Star dove ieri il presidente brasiliano era stato portato d’urgenza a seguito dell’aggravarsi dei disturbi intestinali di cui pare soffrisse già da una decina di giorni. Secondo il bollettino rilasciato mercoledì sera il presidente Jair Bolsonaro viene sottoposto a un "trattamento clinico conservativo". In pratica questo significa che non verrà operato in questo momento ma sottoposto a terapia per sbloccare l’intestino. Gli specialisti usano spesso questa espressione per un approccio clinico in cui l'intestino del paziente viene lasciato riposare con un sondino nasogastrico. Solo se la terapia non darà i suoi frutti, si procederà all’intervento chirurgico.

Secondo il referto medico, i problemi di salute di Bolsonaro sono dovute sempre alla coltellata di cui il presidente brasiliano è stato vittima durante la campagna presidenziale del 2018. Lo stesso leader brasiliano su twitter ha confermato scrivendo: “Un'altra sfida, conseguenza del tentativo di assassinio promosso da un ex membro del PSOL per impedire la vittoria di milioni di brasiliani che volevano cambiamenti per il Brasile. Un attacco crudele non solo contro di me, ma contro la nostra democrazia”.

Bolsonaro da più di dieci giorni si lamentava di singhiozzi persistenti. Le sue condizioni sono andate via via peggiorando nel corso dell’ultima settimana fino a ieri quando ha avvertito forti dolori addominali e il medico di fiducia, che ha operato il presidente nel 2018 proprio dopo la coltellata, ha riscontrato un'ostruzione intestinale e lo ha convinto al ricovero all'ospedale delle forze armate, a Brasilia.