Bimbo di 9 anni va allo zoo e uccide decine di conigli e porcellini d'India. "Non ha mostrato emozioni" I fatti sono avvenuti lo scorso 11 marzo in uno zoo olandese. Pare che l'alunno di una scuola elementare locale fosse da solo quando ha compiuto il massacro. Il direttore della struttura: "Non ha mostrato alcuna emozione dopo averlo fatto"

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Orrore in uno zoo di Hoek van Holland, cittadina dei Paesi Bassi: un bambino di 9 anni, alunno di una scuola elementare, ha ucciso nove conigli e due porcellini d'India ospitati dal parco zoologico nel piccolo comune olandese. "Non ha mostrato alcuna emozione dopo averlo fatto" ha detto poi il direttore della struttura.

Come riporta il Daily Mail, il ragazzino avrebbe visitato lo zoo più volte sotto supervisione, ma lo scorso 11 marzo ha fatto il viaggio da solo. In quell'occasione ha finito per strangolare a morte diversi degli animaletti presenti. La polizia è subito intervenuta e sul posto sono arrivati i suoi genitori. Le motivazioni dello scioccante attacco restano al momento ignote.

Ali Dorenbos, direttore dello zoo Rekerhout di Alkmaar, ha detto a De Telegraaf: "È una cosa che ti fa stare male!". In precedenza ha avuto a che fare con abusi sugli animali, ricordando: "Le pecore venivano colpite con archi e frecce, le loro mammelle venivano tirate e le capre venivano scosse dalle corna".

Anche un'altra esperta, Anne-Marie Le Buhan della Fondazione Het Geitenweitje di Laren, si è detta scioccata dal macabro atto: "È orribile. È qualcosa di davvero estremo. Ma possibile non ci fosse nessuno a controllare?".

Vista l'età, il giovanissimo killer di animali non sarà perseguito ma secondo i giornali locali entrerà in un programma di assistenza.

"Mi dispiace per gli animali, ma anche per il ragazzino: probabilmente deve stare davvero male per arrivare a fare una cosa del genere", ha detto la psichiatra Esther van Fenema. Secondo l'esperta l'abuso sugli animali può essere un "segnale preoccupante di disturbi comportamentali nei bambini" che necessita di indagini approfondite: "Se uccidi un animale in casa devi spiegare al bambino perché l'hai fatto. Anche se è un insetto. In modo che impari che non si torce il collo a una cavia, che è dannoso", ha aggiunto.