Bimbo di 6 anni ucciso mentre gioca col papà in cortile: killer in fuga. La polizia: “Chi sa, parli” Il piccolo si Sir’Antonio Brown e abitava a Kansas City, negli USA. La polizia ha trovato almeno 30 bossoli sul luogo del delitto. Ora è caccia ad una Subaru Legacy sulla quale si sarebbero allontanati gli assassini.

A cura di Biagio Chiariello

Un bambino di 6 anni è stato ucciso mentre giocava nel cortile della sua casa a Kansas City, negli USA. I fatti sono avvenuti mercoledì sera 3 maggio quando era ancora giorno in quello che non sarebbe un "atto casuale", ha detto ai giornalisti il maggiore della polizia Violeta Magee.

La polizia non ha rilasciato il nome o l'età del bambino, ma un membro della famiglia ha identificato la vittima come Sir'Antonio Brown di 6 anni, ha riferito l'emittente KCTV, affiliata della CBS. Gli agenti hanno trovato il piccolo ferito in giardino. È stato portato in un ospedale, ma non è stato possibile salvargli la vita, ha detto Magee.

"Qualcuno sa chi è stato", ha detto a KCTV il vice capo della polizia George Sims che poi si è rivolto ai familiari della vittima. "Non vendicateli. Non affrontateli. Non proteggeteli. Chiamateci. Chiamate il dipartimento di polizia, in modo che possiamo seguire e portare questa indagine a una rapida conclusione e consegnare questi criminali alla giustizia".

La polizia ha trovato più di 30 bossoli sulla scena. Le autorità sarebbero sulle tracce di una Subaru Legacy marrone con un paraurti anteriore mancante che potrebbe essere collegato all'attacco. Non è chiaro quante persone siano coinvolte o se l'obiettivo fosse proprio il bimbo o l'adulto con cui si trovava.

"Sir'Antonio era il mio figlioccio", ha detto Shyneisha Hill a KCTV. "Voglio solo che le persone che hanno fatto questo siano assicurate alla giustizia. Sir'Antonio merita giustizia. Nessun bambino di 6 anni merita questo. Nessun genitore merita quello che sta passando mio cugino."

Poche ore prima della sparatoria mortale, Sir'Antonio era all'asilo della West Park Elementary School, ha riferito l'emittente,.

"Aveva sempre qualcosa di spiritoso da dire", ha detto a KCTV l'insegnante Amanda Mynatt. "Ieri gli ho detto di stare fermo. Quindi, ha iniziato a fingere di essere sonnambulo piuttosto che stare fermo. Era un burlone ma anche molto intelligente. Aveva molti amici" ha aggiunto.