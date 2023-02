Bimbo di 5 anni scompare durante l’escursione con l’asilo, trovato annegato nello stagno La tragedia si è consumata a Mattersburg, nel nord est dell’Austria, durante una piccola gita organizzata da un asilo della cittadina. Il bimbo è morto annegato dopo essersi allontanato dal gruppo senza che nessuno se ne accorgesse in tempo.

A cura di Antonio Palma

Un bambino di soli 5 anni è morto tragicamente durante una piccola escursione organizzata dall'asilo che frequentava dopo essersi allontanato dal gruppo senza che nessuno se ne accorgesse in tempo. La tragedia si è consumata nella mattinata di lunedì a Mattersburg, nel nord est dell'Austria, durante una piccola gita organizzata da un asilo della città di Mattersburg.

Come ha riferito la polizia locale, l'allarme è scattato intorno alle 11:45 di ieri quando i responsabili del gruppo dell'asilo hanno chiamato i numeri di emergenza per avvertire che uno dei piccoli era scomparso durante la gita. Sul posto sono confluite numerose unità di soccorso e ricerca di persone scomparse coadiuvate da cani e droni ma purtroppo la ricerca si è conclusa nel peggior modo possibile.

Il piccolo è stato ritrovato esanime poche ore dopo all'interno dello stagno di un giardino botanico privato. A rintracciare il piccolo, intorno alle 13.15, è stato il proprietario della struttura che ha subito allertato i soccorsi ma ogni sforzo per salvare il piccolo si è rivelato vano. Gli stessi proprietari hanno subito avviato le manovre di rianimazione su indicazioni dei soccorritori che poi hanno proseguito il tentativo si salvare il piccolo. Il bimbo è stato rianimato e trasportato immediatamente in elicottero all'ospedale di Wiener Neustadt ma le sue condizioni erano disperate ed è morto poco dopo.

Sulla dinamica della tragedia è stata aperta subito una indagine della polizia e dell'ufficio del pubblico ministero di Eisenstadt. Dopo aver raccolto le varie testimonianze delle persone coinvolte, verranno decisi ulteriori passi. Secondo la sindaca di Mattersburg, Claudia Schlager, si è trattato di "un tragico incidente". La prima cittadina ha espresso la vicinanza del Comune alla famiglia del piccolo ma a suo avviso "l'asilo non ha sbagliato nulla".

"Offriremo qualsiasi supporto da parte del comune. In questi momenti difficili, la nostra attenzione è rivolta anche agli insegnanti e ai bambini della scuola materna, nonché ai loro genitori. Sono accuditi in loco da un squadra di intervento in caso di crisi con un'équipe di psicologici" ha spiegato la sindaca.