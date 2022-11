Bimbo di 5 anni muore soffocato da puntina da disegno: “Non si può essere mai preparati per questo” “Ha esalato l’ultimo respiro mentre lo stavamo coccolando” ha rivelato la madre del piccolo bimbo britannico morto appena sei giorni dopo il suo quinto compleanno nel South Yorkshire, in Inghilterra.

A cura di Antonio Palma

"Siamo distrutti dal dolore oltre ogni immaginazione, non si può essere mai preparati per questo”, sono le strazianti parole dei genitori del piccolo Kyle Lewis, un bambino britannico del South Yorkshire morto tragicamente dopo aver ingoiato accidentalmente una puntina da disegno, appena sei giorni dopo il suo quinto compleanno.

La tragedia alla fine del mese scorso quando il piccolo ha ingoiato senza volerlo la piccola spilla che gli ha ostruito le vie aree impedendogli di respirare. Portato d'urgenza al Rotherham General Hospital, i medici o hanno dovuto rianimare per ben quattro volte prima del trasferimento in un ospedale specializzato a Leeds dove però purtroppo è deceduto appena due giorni dopo.

Le analisi cliniche hanno confermato che a causa della mancanza di ossigeno, il 90-95% del suo cervello aveva subito danni. I genitori Emma e Mark Lewis erano al suo fianco quando due giorni dopo il ricovero la situazione è precipitata e il piccolo Kyle è morto.

“Non riesco nemmeno a spiegare come mi sento. Non sembra reale. Non voglio che sembri reale. Lo hanno tenuto in vita finché non siamo stati pronti a salutarci. Ma non sei mai pronto a questo. Kyle ha deciso che era il suo momento dopo aver avuto l'ultima coccola da mamma e papà. Ha esalato l’ultimo respiro mentre lo stavamo coccolando” ha confessato la madre al quotidiano inglese The Star.

“Finché era in ospedale stavo con lui, lo spostavo sul letto, parlavo con lui. Ora son distrutta. La gente mi dice di essere forte, non è così facile. Ho perso mio figlio e al momento non riesco a pensare ad altro che a lui. È come se non sapessi come soffrire. Non so come sentirmi, non so cosa pensare, non so come agire. Mi sento un robot. Ho il cuore spezzato” ha aggiunto la donna.

Un amico dei Lewis ha organizzato una pagina di raccolta fondi per aiutare a sostenere la famiglia a raccogliere soldi per regalare alle cinque sorelle di Kyle qualcosa per ricordare il loro fratello: “Nessun genitore dovrebbe dover seppellire il proprio figlio e lottare per trovare i soldi per farlo”.