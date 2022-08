Bimbo di 4 anni muore travolto da un’auto: era appena tornato dal funerale del fratello La tragedia è avvenuta nel Queen’s, a New York: il piccolo Domantea McDonald è deceduto a causa di un grave trauma, dopo essere stato travolto da un’auto fuori casa dello zio.

Un dramma nel dramma a New York: un bambino di 4 anni è stato investito da un'auto ed è morto mentre tornava dal funerale del fratello. Il piccolo Domantea McDonald si trovava fuori dalla casa di suo zio nel quartiere Queen's a New York City, quando si è allontanato da sua madre ed è corso verso la strada: proprio in quel momento stava transitando una vettura, che non ha fatto in tempo a frenare e ad evitare l'impatto. I fatti intorno alle 18:00 di sabato sera.

La famiglia era stata al funerale del fratello maggiore di Domantea, Tysheem, che era stato ucciso in una sospetta sparatoria tra clan due settimane prima.

I familiari del piccolo sono ora sotto choc sono sconvolti. Secondo quanto accertato, Domantea dopo essere stato travolto dall'auto il piccolo ha provato a rialzarsi e a chiamare la madre, prima di perdere conoscenza. "I suoi occhi erano spalancati. Stava cercando di alzarsi. Lo abbiamo tenuto lì per tutto il tempo fino a quando non sono arrivati i soccorsi", ha spiegato il padre alla stampa locale.

"Non respirava più", ha proseguito l'uomo, puntando il dito anche contro i soccorritori:

"È morto proprio lì. Non è morto in nessun ospedale. È morto proprio qui. L'ho visto lasciare il suo corpo proprio qui".

Secondo quanto spiegato dai medici del Long Island Jewish Medical Center, la morte del bambino di quattro anni è avvenuta a causa di un grave trauma cranico e diverse lesioni interne.

Il New York City Fire Department nel frattempo ha precisato che "le operazioni di salvataggio sono iniziate quando abbiamo trasportato il paziente in ospedale", ma non ha ancora commentato le affermazioni di Michael.