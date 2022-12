Bimbo di 1 anno divorato vivo da un coccodrillo sotto gli occhi del padre: erano andati a pescare insieme Il dramma è avvenuto nei pressi del fiume Sabah, in Malesia. L’uomo di circa 40 anni era uscito per pescare col figlioletto. Inutile il tentativo di strappare il piccolo dalle fauci del rettile.

A cura di Biagio Chiariello

Un bambino di un anno è stato sbranato vivo e suo padre è rimasto gravemente ferito da un coccodrillo. La tragedia è avvenuta nel fiume Sabah in Malesia. Padre e figlio erano usciti per una battuta di caccia. Il giovanissimo è stato strappato dalla canoa dal predatore mentre i due stavano pescando al largo della costa di Lahad Datu, giovedì mattina 1 dicembre.

Il pover'uomo ha lottato contro l'animale per riprendersi il suo bambino, provando a strapparlo dalle fauci del rettile, ma non c'è stato nulla da fare. È riuscito ad arrivare a riva con più ferite da morso, incluso un ampio squarcio sulla testa. Gli abitanti di un vicino villaggio, sentendo le urla, hanno soccorso il padre e lo hanno tratto in salvo. Sumsoa Rashid, capo della Lahad Datu Fire and Rescue Agency, ha dichiarato: “Ha subito gravi ferite alla testa e al corpo. Suo figlio è ancora disperso e le operazioni di ricerca sono in corso". Successivamente il malcapitato, un uomo di circa 40 anni membro della tribù Palauh, è stato portato in ospedale.

Purtroppo gli abitanti dei villaggi sono costretti ad andare a pesca sul fiume Sabah, infestato dai coccodrilli, per procurarsi cibo per vivere. “Molti residenti dipendono dal fiume per il loro cibo e sostentamento, quindi hanno bisogno di andare in acqua" ha detto Rashid. "Li abbiamo avvertiti di questo pericolo e di stare particolarmente attenti perché è probabile che il coccodrillo sia ancora nell'area", ha aggiunto.

La Royal Malaysian Police e la polizia marittima si sono unite ai vigili del fuoco locali nella ricerca del corpo del bambino, ma finora del piccolino non è stata trovata traccia.