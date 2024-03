Bimba di 8 anni scompare mentre gioca in piscina: trovata morta, risucchiata dal tubo di scarico La tragedia è avvenuta sabato 23 marzo presso il DoubleTree Hotel di Houston, in Texas, dove la piccola si trovava in vacanza con la sua famiglia. Aliyah è scomparsa nel pomeriggio, la drammatica scoperta solo in serata intorno alle 23.30. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

La piscina dove è morta Aliyah

Sabato 23 marzo per circa sei ore i familiari della piccola Aliyah, una bambina di 8 anni, non hanno avuto più notizie di lei. La piccola nel pomeriggio stava giocando nella piscina del DoubleTree Hotel di Houston, in Texas, quando è sparita. Solo in tarda sera è arrivata la notizia che nessuna sperava di non sentire mai. La bimba è stata trovata morta: sarebbe stata risucchiata dai tubi di scarico della stessa piscina, finendo per annegare.

Come ricostruito, Aliyah stava nuotando coi suoi familiari in una cosiddetta piscina “lazy river” (letteralmente “fiume lento”, quindi con una gentile corrente e un flusso lungo le sue anse). La sua scomparsa è stata denunciata intorno alle 17:45 di sabato. "È stata poi trovata all'interno di un grande tubo nell'area della piscina e dichiarata morta dai paramedici" intorno alle 23:30 dello stesso giorno, secondo gli investigatori della divisione omicidi della polizia di Houston, M Castillo e J Diaz lunedì 25 marzo.

Aliyah è stata identificata dall'Harris County Institute of Forensic Science. La causa preliminare del decesso sarebbe "annegamento e asfissia meccanica" e si ritiene che sia stata accidentale, secondo lo stesso ufficio. Saranno comunque i risultati dell'autopsia a stabilire con chiarezza come è morta la bambina.

Secondo quanto si vede nelle telecamere di videosorveglianza dell'hotel, Aliyah ad un certo punto va sott'acqua e non torna in superficie. Il suo corpo è stato scoperto dopo che le squadre di soccorso hanno prosciugato la vasca e inserito una microcamera in uno dei tubi di scarico, ha riferito l'emittente KTRK.

Nel frattempo Lunedì il dipartimento sanitario di Houston ha effettuato una sopralluogo dal quale sono emerse diverse violazioni, tra cui canali di scarico sulle pareti della vasca non adeguatamente documentati. Inoltre, la scala non aveva tutte le filettature e c'erano anche problemi con le porte e i cancelli della piscina.