Bimba di 4 anni viene dimenticata sullo scuolabus: l’autista se ne accorge solo a fine giornata Una bambina di 4 anni si è addormentata sull’autobus mentre andava a scuola. È accaduto in Belgio. La piccola è stata ritrovata circa 7 ore dopo dallo stesso autista: non si era accorto che lei era rimasta a bordo.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Foto d’archivio

Doveva essere a scuola alle 9 del mattino, e invece, ha trascorso quasi tutta la giornata sul sedile di un autobus. Il motivo? Si era addormentata durante il tragitto. E per sette lunghe ore è rimasta lì, immobile, senza che nessuno la notasse. È stata poi ritrovata verso sera, dallo stesso autista del bus che aveva accompagnato i bambini a scuola.

Il fatto è accaduto lo scorso 10 ottobre ad Alveringem, un comune belga di poco più di 5mila abitanti, ma è stato reso noto dai media locali soltanto adesso.

"È accaduto qualcosa d'impossibile – ha riferito il sindaco di Alveringem, Gerard Liefooghe, ai microfoni dell'emittente belga VRT Nieuws – Quando ha lasciato i bambini davanti scuola, l'autista non ha controllato a fondo che fossero scesi tutti. Si è accorto che una bimba era rimasta lì solo quando era giunta l'ora di riportare i bambini indietro".

Fortunatamente la bimba non ha riportato gravi disagi durante la sua permanenza sul mezzo pubblico. Disperato per l'errore commesso, la sera stessa dell'accaduto l'uomo si è presentato a casa dei genitori della piccola, per scusarsi personalmente con la coppia.

La reazione dei genitori è stata clemente: entrambi hanno riconosciuto la natura accidentale del fatto e hanno deciso di non sporgere denuncia contro l'uomo.

"I genitori all'inizio sono rimasti scioccati, ma poi hanno reagito con comprensione. Conoscono bene le persone addette al trasporto scolastico e sanno che è sempre andato tutto bene", ha riferito ancora Liefooghe, che oltretutto è anche presidente di un'associazione senza scopo di lucro dedicata proprio al trasporto pubblico degli studenti.

Lo stesso sindaco ha concluso il suo intervento affermando: "L'importante è che la bambina sta bene. Il giorno dopo lei stessa ha scherzato con l'autista dell'autobus, raccomandandogli quella volta di portarla a scuola".