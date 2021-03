Qualcuno lo ha definito un vero e proprio gesto eroico e certamente il salvataggio di una bambina di appena 3 anni caduta dal dodicesimo piano di un condominio ha dell’incredibile. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica nel distretto di Thanh Xuan, ad Hanoi, in Vietnam, e ha visto come protagonista Nguyen Ngoc Manh, un fattorino di 31 anni che per caso si trovava a passare in zona e si è trasformato in un vero e proprio angelo custode per la piccola. La drammatica scena è stata ripresa in alcuni video delle telecamere di sorveglianza della zona. Nei filmati si vede la piccola scavalcare il balcone della sua abitazione e rimanere penzoloni per alcuni drammatici secondi prima di cader nel vuoto dal grattacielo.

I residenti nelle vicinanze, che hanno assistito a ciò che stava accadendo, hanno gridato aiuto mettendo in allarme un fattorino che aspettava un cliente sul posto e che, senza pensarci due volte, si è subito lanciato in soccorso della bambina. “Ho sentito le urla, mi sono guardato intorno e ho guardato in alto, poi ho visto un bambino che si arrampicava sulla ringhiera del piano superiore" ha raccontato il 31enne ai giornali locali, aggiungendo: “Ho immediatamente aperto la portiera della macchina e ho cercato di arrampicarmi sul tetto di metallo al piano terra del palazzo per prenderla nel caso in cui cadesse”.

“Dopo essere salito sul tetto di circa 2 metri di altezza, ho visto la bambina cadere. In quel momento, sono scivolato, ma ho cercato di allungare le mani in avanti per prenderla. Fortunatamente, la bambina è caduta tra le mie braccia. Sia io che lei siamo caduti e abbiamo sbattuto contro il tetto di metallo” ha ricostruito l’uomo. La piccola, trasportata subito in ospedale, ha riportato lesioni a braccia e gambe ma le sue condizioni sono ora stabili. L’uomo ha riportato una distorsione ma sta bene. Mia figlia ha più o meno la sua età, sono felice di averla salvata ha concluso il 31enne ".