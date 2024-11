video suggerito

Bimba di 10 anni aggredita e uccisa dal cane di famiglia, dramma inspiegabile: "Affettuoso e legato a lei" La tragedia venerdì scorso nel North Yorkshire quando la madre della piccola ha lanciato l'allarme uscendo fuori dalla casa, urlando e chiedendo aiuto. Secondo la polizia inglese, la minore e l'animale "avevano un rapporto stretto e affettuoso" e il cane non aveva mai dato segni di aggressività.

A cura di Antonio Palma

Una bambina di 10 anni è morta tragicamente dopo essere stata aggredita in casa dal cane di famiglia nel North Yorkshire. Non è chiaro perché il cane abbia attaccato la bambina ma, secondo la polizia, la minore e l’animale “avevano un rapporto stretto e affettuoso" e il cane non aveva mai dato segni di aggressività.

La tragedia venerdì scorso quando la madre della piccola ha lanciato l’allarme uscendo fuori dalla roulotte dove abitano a East Heslerton, un villaggio vicino a Malton, urlando e chiedendo aiuto. Gli agenti e le squadre di soccorso medico sono state chiamati sul posto alle 16.15 di venerdì ma per la bambina era ormai tardi ed è stato possibile solo constatarne il decesso.

Prima ancora erano intervenuti alcuni vicini, allarmati dalle urla della donna. Uno si è precipitato dentro per aiutare la bambina mentre un altro ha chiuso il cane dentro un'auto prima che venisse sequestrato e portato in un canile dalle autorità.

"Il cane è un American Bully. È certificato ed è ben accudito. È un cane molto grande ma non dà fastidio a nessuno e nemmeno agli altri cani, è ben educato” ha raccontato ai giornali locali un vicino di casa della famiglia. "Sapevamo che avevano un cane American Bully, la bimba veniva a giocare nel nostro parco, dopo che la madre ci aveva chiesto il permesso, e ci aveva detto che aveva un nuovo cane di famiglia” ha confermato il direttore del vicino campeggio.

La famiglia era arrivata con la roulotte nell’estate scorsa e si era stabilita in zona dove i genitori avevano trovato lavoro e la bimba si era integrata bene. Tutti hanno riferito che mai avrebbero pensato a una cosa del genere perché il cane veniva portato in giro e non era mai stato aggressivo. La polizia ha confermato che l’attacco dell’animale è inusuale ma che il cane verrà comunque soppresso nel canile dove è stato rinchiuso dopo i fatti.