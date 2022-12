Bielorussia e Russia continueranno esercitazioni militari congiunte, Putin: “Non annetteremo Minsk” Alexander Lukashenko e Vladimir Putin: “Continueremo a tenere costanti esercitazioni militari congiunte. Abbiamo concordato di continuare a prendere tutte le misure necessarie insieme per garantire la sicurezza dei nostri due Paesi”.

Al termine dei colloqui con il leader bielorusso Alexander Lukashenko il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che Mosca e Minsk "continueranno a tenere costanti esercitazioni militari". "Abbiamo concordato – ha spiegato il capo del Cremlino – di continuare a prendere tutte le misure necessarie insieme per garantire la sicurezza dei nostri due Paesi. Daremo priorità all'addestramento delle truppe, aumenteremo la loro prontezza al combattimento… e continueremo le regolari esercitazioni congiunte e altre attività operative e di addestramento al combattimento".

L'alleanza tra i due Paesi, dunque, continua ad essere solida, e non a caso Lukashenko ha annunciato lo schieramento di missili S-400 Iskander, consegnati proprio dalla Russia e pronti – alla bisogna – ad essere impiegati.

I due Paesi sono alleati da decenni e anche in occasione dell'invasione dell'Ucraina hanno collaborato attivamente sia dal punto di vista economico che politico e militare: poco più di due mesi fa, infatti, la Bielorussia ha annunciato il dispiegamento di una task force congiunta con le truppe di Mosca schierata al confine con l’Ucraina e la Polonia, nelle stesse zone dove era già partita l’offensiva russa del febbraio scorso.

"Il colloquio di oggi è stato molto produttivo", ha dichiarato Vladimir Putin in conclusione del vertice, insistendo che la Russia non ha interesse ad "assorbire" nessuno e che sono invece dei non meglio definiti "nemici" che vogliono fermare l'integrazione tra Russia e Bielorussia. Nella conferenza stampa, il presidente bielorusso ha aggiunto che "ora si sta decidendo" il futuro dei popoli di Russia e Bielorussia: "Oggi possiamo affermare in modo inequivoco: insieme siamo in grado non sono di sopravvivere, ma anche di trovare opportunità per lo sviluppo delle nostre economie".

Putin: "Mantengo relazioni di lavoro con molte controparti, tra cui Macron"

"Insieme resistiamo alla pressione delle sanzioni da parte di Stati ostili, ai tentativi di isolare la Russia e la Bielorussia dai mercati globali, coordiniamo le misure per ridurre al minimo l'impatto delle misure restrittive illegali sulle economie dei nostri paesi. Devo dire che lo stiamo facendo in modo abbastanza sicuro ed efficace", ha detto Putin, spiegando tuttavia che non tutte le finestre di dialogo con l'Occidente sono chiuse: "Mantengo relazioni di lavoro con molte controparti, tra cui Macron".

A fargli eco, su questo aspetto, Alexander Lukashenko: "Io e Vladimir Putin diciamo abitualmente che la Russia e la Bielorussia sono aperte al dialogo con altri Paesi, compresi quelli europei. Spero che presto gli europei ascoltino la voce della ragione così che possiamo dialogare in modo costruttivo sia della sicurezza comune che del futuro ordine mondiale".