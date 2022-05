“Biden firmerà provvedimento sull’uso della forza della polizia a 2 anni dalla morte di George Floyd” A riportare l’indiscrezione è il New York Times, secondo cui la Casa Bianca starebbe puntando alla revisione di alcune politiche sull’uso della forza da parte della polizia. Biden dovrebbe annunciare l’ordine esecutivo domani, nel secondo anniversario dell’omicidio di George Floyd.

A cura di Annalisa Girardi

Il presidente statunitense Joe Biden starebbe per emettere un ordine esecutivo per rivedere le pratiche della polizia in merito all'uso della forza, nel secondo anniversario dall'omicidio di George Floyd. A riportare l'indiscrezione è il New York Times, secondo cui la Casa Bianca starebbe puntando alla revisione di alcune politiche sull'uso della forza da parte degli agenti, creando anche un registro nazionale contenente i nomi dei poliziotti licenziati per cattiva condotta.

Secondo il quotidiano newyorkese Biden sarebbe pronto a dare l'annuncio domani, a due anni dalla morte di George Floyd, l'uomo afroamericano ucciso durante un arresto quando l'ex agente Derek Chauvin (oggi condannato a 22 anni di carcere) lo tenne immobilizzato steso a terra per nove minuti premendogli il ginocchio sul collo. Poiché il Congresso non riuscirebbe ad approvare una riforma condivisa il presidente statunitense, che ha sempre parlato di "un omicidio alla luce del giorno" e condannato razzismo e abusi di potere, avrebbe deciso di inviare un segnalo emettendo un ordine esecutivo.

Non si tratterebbe di una riforma vera e propria, ma di un primo passo a cui la Casa Bianca e il Dipartimento di giustizia starebbero lavorando da oltre un anno, quando un disegno di legge è naufragato in Senato. L'obiettivo dell'ordine esecutivo sarebbe quello di allargare il campo di responsabilità della polizia federale, istruendo al tempo stesso maggiormente gli agenti sulle politiche riguardanti l'uso della forza. Un punto di partenza su un tema delicatissimo negli Stati Uniti: secondo alcune fonti, citate sempre dal New York Times, nel provvedimento si dovrebbe anche inserire un meccanismo di screening sulla diffusione di pregiudizi e teorie suprematiste tra i corpi di polizia.