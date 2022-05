Biden è a Tokyo: aerei bombardieri nucleari russi e cinesi volano sul Mar del Giappone Quattro velivoli di Russia e Cina, con capacità nucleare, hanno volato in formazione mentre il presidente americano incontrava nella capitale nipponica i leader di India e Australia, oltre che dello stesso Giappone.

A cura di Biagio Chiariello

Dei bombardieri con capacità nucleare di Russia e Cina che hanno sorvolato per 13 ore, in formazione, il Mar del Giappone e il Mar cinese orientale suscitando dure reazioni da parte di Tokyo e anche degli Usa.

L’esercitazione è avvenuta, a sorpresa, mentre il presidente americano Joe Biden incontrava i leader del blocco dei Quad — oltre agli Usa il Giappone, l’India e l’Australia — a Tokyo per discutere di sicurezza regionale. Lo riporta il Financial Times citando funzionari statunitensi e giapponesi.

"L'esercitazione mostra che la Cina sta continuando la sua cooperazione militare con la Russia nell'indo-pacifico anche se la Russia brutalizza l'Ucraina", ha affermato un funzionario statunitense, "dimostra anche che la Russia starà al fianco della Cina nel mar cinese orientale e meridionale, non con altri stati indo-pacifici". Nobuo Kishi, ministro della Difesa giapponese, ha condannato l'esercitazione definendola "provocatoria" e "inaccettabile". Va detto che i velivoli non hanno violato lo spazio aereo del Sol Levante, ma è la quarta volta da novembre che voli congiunti a lunga distanza di Russia e Cina sono stati avvistati vicino al Giappone.

"Due bombardieri cinesi si sono uniti a due russi nel Mar del Giappone e hanno effettuato un volo congiunto verso il Mar cinese orientale", ha detto Kishi parlando con i media. "Dopodiché, un totale di 4 aerei, due presunti nuovi bombardieri cinesi – che hanno sostituito i due cinesi – e due russi, hanno condotto un volo congiunto dal Mar cinese orientale all’Oceano Pacifico".

I velivoli russi e cinesi – il bombardieri strategico russo Tu-95MS e quello cinese H-6 – hanno effettuato un volo congiunto di 13 ore. Secondo Mosca s'è trattato di un'operazione "nel rigoroso rispetto delle disposizioni del diritto internazionale". Sia l'aeronautica sudcoreana che quella giapponese hanno fatto volare i loro caccia. Mos