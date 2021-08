Biden dice che un attentato all’aeroporto di Kabul nelle prossime 24-36 ore è “altamente probabile” Per il presidente Usa Joe Biden è “altamente probabile” che nelle prossime 24-36 ore si verifichi un nuovo attentato terroristico a Kabul. I Talebani intanto hanno isolato l’aeroporto della capitale afghana, impedendo l’accesso alla maggior parte di coloro che sperano di poter essere evacuati dal Paese. Lo riferiscono alcuni media internazionali.

A cura di Susanna Picone

Un nuovo attentato terroristico all'aeroporto di Kabul è “altamente probabile" nelle prossime 24-36 ore e l'attacco aereo con il quale gli Stati Uniti stamane hanno ucciso due "figure di primo piano" dello Stato islamico in Afghanistan "non sarà l'ultimo". Torna a parlare della crisi in Afghanistan il presidente americano Joe Biden, dopo che l'attentato di due giorni fa ha provocato la morte di almeno 170 persone, tra cui 13 militari USA. "La situazione sul terreno continua a essere estremamente pericolosa e la minaccia di attacchi terroristici all'aeroporto resta alta. I nostri comandanti mi hanno informato che un attacco è altamente probabile nelle prossime 24-36 ore”, recita una nota. "Gli ho chiesto di adottare ogni misura possibile per dare priorità alla protezione delle forze e mi sono assicurato che abbiano tutte le risorse e i piani per proteggere i nostri uomini e donne sul campo”, ha aggiunto Biden.

“Continueremo a dare la caccia a ogni persona coinvolta in quell’ignobile attacco. Gliela faremo pagare. Chiunque cerchi di danneggiare gli Stati Uniti o di attaccare le nostre truppe riceverà una risposta. Questo non sarà mai in dubbio”, le parole del presidente Biden. L'identità dei due militanti dell'Isis-K uccisi non è stata resa nota ma il Pentagono ha assicurato che si tratta di due delle menti dell'organizzazione jihadista, definendoli "elementi di alto profilo" con il ruolo di "pianificatori e facilitatori”, pronti a guidare nuovi attacchi.

Intanto diversi media internazionali tra cui il Guardian riportano la notizia secondo cui i Talebani avrebbero isolato l'aeroporto di Kabul, impedendo di avvicinarsi allo scalo alla maggior parte delle persone che cercano ancora di essere evacuate. Oggi tramite il portavoce degli islamisti Zabihullah Mujahid i talebani hanno fatto sapere che annunceranno un nuovo governo per l'Afghanistan la prossima settimana. Mujahid ha affermato che sono già stati nominati i funzionari per gestire le istituzioni chiave, inclusi i ministeri della Sanità e dell'Istruzione, e la banca centrale. Il portavoce ha anche detto che i problemi economici che attualmente colpiscono il Paese saranno alleviati con il nuovo governo.