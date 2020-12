Una sparatoria avvenuta a Berlino nella notte tra Natale e Santo Stefano. Sono almeno 4, secondo le prime informazioni dalla città tedesca, le persone rimaste ferite. Attualmente gli agenti di polizia stanno perlustrando la zona di Kreuzberg per chiarire la dinamica dell'incidente. Il conflitto a fuoco si è verificato davanti a un cancello su Stresemannstrasse, come ha riferito un fotografo arrivato sul posto. Il tutto non lontano dalla sede del partito SPD. Lì sarebbero stati trovati dei feriti, in condizioni gravi. Un quarto colpito a una gamba, è stato tirato fuori dalla polizia dal Canale di Landwehr.

Attorto alla stazione metropolitana di Möckernbrücke, in prossimità del canale di Landwehr, gli agenti delle forze dell'ordine stanno perlustrando la riva con le torce elettriche per individuare altri feriti. Non si hanno ancora notizie o indiscrezioni su chi ha sparato. Per il momento sembra che alla base di quanto verificato non ci siano motivi politici apparenti.

SPD: il Partito Socialdemocratico tedesco

SPD è uno dei due maggiori partiti politici tedeschi. Si posiziona a sinistra, con forti radici nel mondo sindacale e dei lavoratori. A livello nazionale aderisce all'Alleanza Progressista dopo aver abbandonato l'Internazionale Socialista. l'SPD ha però adottato anche alcuni principi della tradizione liberal-democratica. Il suo movimento giovanile è lo Jusos.

Il partito social democratico tedesco cerca di mantenere fede alla propria politica e alla propria storia, rivolgendosi sempre a un elettorato fortemente orientato a sinistra. In calo di consensi a livello europeo, sono uno dei partiti più gettonati quando si tratta di eleggere i sindaci. A confermarlo è la Baviera, non proprio una roccaforte rossa. Qui SPD ha raccolto il peggior risultato della sua storia a livello statale, ma con le comunali è riuscito a portare a casa un risultato strabiliante.