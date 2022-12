Berlino, esploso il più grande acquario cilindrico del mondo: conteneva 1.500 pesci tropicali Sea life, l’enorme acquario di un hotel di Berlino non lontano da Alexanderplatz, è esploso questa mattina causando il ferimento di due persone e la morte di 1.500 pesci tropicali.

A cura di Davide Falcioni

Sea life, l'enorme acquario di un hotel di Berlino non lontano da Alexanderplatz, è esploso questa mattina causando il ferimento di due persone, secondo la Bild. La grande vasca, alta 16 metri, conteneva 1.500 pesci tropicali ed era una grande attrazione turistica della capitale tedesca. "L'acqua fluisce per strada", ha twittato la polizia intervenuta sul posto con ampio dispiegamento di forze". Le ragioni dell'esplosione non sono ancora note.

L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle sei. La violenza dell'esplosione ha causato la rottura delle vetrate esterne dell'hotel, con i detriti che sono finiti sulla strada adiacente insieme ad almeno mille tonnellate d'acqua. Le due persone rimaste ferite sono state trasportate in ospedale ma non versano in gravi condizioni.

Con i suoi 16 metri di altezza e gli 11 di diametro, Sea Life era il più grande acquario indipendente del mondo. Vi nuotavano, in un milione di litri d'acqua, 1.500 pesci di oltre 100 specie diverse, che rappresentavano un'attrazione irresistibile per migliaia di curiosi.

Sebbene le cause della rottura non siano state ancora chiarite con certezza, il quotidiano Bild ipotizza che l'esplosione dell'enorme cilindro d'acqua alto 16 metri possa essere stato generato da un "affaticamento" dei materiali. Secondo il sito web di Dom Aquarees, l'attrazione turistica sarebbe stata adeguatamente modernizzata nell'estate del 2020.

La polizia ha twittato che Karl-Liebknecht-Strasse, dove si trova l'hotel con l'acquario, è stato chiuso. "C'è un'enorme quantità d'acqua sulla strada". Il luogo è molto vicino all'Alexanderplatz.