Bancomat in tilt consentono prelievi a chi non ha soldi, Atm presi d’assalto e prelevamenti record Sportelli bancomat di Bank of Ireland letteralmente presi d’assalto durante la notte dopo che la notizia dei sistemi in tilt si è diffusa sui social. In alcune aree la polizia irlandese è dovuta intervenire per impedire alle persone di utilizzare gli Atm.

A cura di Antonio Palma

Lunghe code ai bancomat per prelevare, sportelli letteralmente presi d’assalto dai correntisti e un volume insolito di attività sui conti, sono gli episodi andati in scena durante la notte scorsa in Irlanda allarmando autorità e Bank of Ireland, una delle quattro principali banche irlandesi. Quelle che potrebbero apparire le scene di panico di correntisti preoccupati da un default della banca sono in realtà frutto di un problema tecnico che nelle scorse ore ha interessato i sistemi della banca. Per ore a tutti è stato permesso il prelievo di contanti, anche a chi non aveva soldi sul conto.

La stessa banca ha spiegato che l’errore dei sistemi ha mandato in tilt i servizi di online banking e l’app mobile ma ha consentito trasferimenti e prelievi ben oltre i limiti dei clienti e soprattutto anche a chi era in rosso. La notizia si è diffusa in poco tempo sui social media e molti che avevano bisogno di contanti hanno pensato di approfittarne. Così tra martedì sera e mercoledì mattina presto si sono formate lunghe code agli sportelli automatici.

Le code sono cresciute così tanto che in alcune aree la polizia è dovuta intervenire per evitare risse, disperdere la folla e impedire alle persone di utilizzare i bancomat. Sebbene le banche in genere limitino l'importo che può essere prelevato da un bancomat a 500 euro al giorno, molte persone sono state in grado di trasferire almeno il doppio di tale importo dai propri conti.

Molti pensavano che non ci sarebbero state conseguenze ma non sarà così e molti si troveranno ora a pagare anche lo scoperto. La banca, dopo aver assicurato che il problema è stato risolto oggi, ha emesso un avviso in cui afferma che a tutti i clienti che hanno prelevato saranno addebitati i costi.

"I nostri team hanno ripristinato i servizi durante la notte e tutti i servizi sono disponibili per i clienti questa mattina", ha dichiarato l'istituto di credito in una nota mercoledì, aggiungendo: “Siamo consapevoli che il problema tecnico ha consentito ad alcuni clienti di prelevare o trasferire fondi al di sopra dei limiti normali ma questi trasferimenti e prelievi verranno addebitati oggi ai conti dei clienti".