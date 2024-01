Azzannato ai glutei dallo squalo, scappa, sale in auto e va in ospedale da solo: 64enne ricoverato Protagonista del terribile episodio un insegnante australiano di 64 anni che è stato poi trasportato in aereo in un ospedale di Adelaide per le cure del caso. Mentre si recava in ospedale, l’uomo ha avuto cura di avvertire anche gli amici surfisti: “Diffondere la notizia, nessuno vada in acqua”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attaccato da uno squalo bianco e azzannato tra glutei e coscia, un surfista australiano è riuscito scappare a nuoto verso riva dove ha raggiunto la sua auto e si è recato da solo in ospedale dove infine è stato ricoverato. L’episodio nel primo pomeriggio di martedì scorso nello specchio di mare nei presi di Blackspoint, vicino a Elliston, nell'Australia Meridionale. Protagonista del terribile episodio un insegnante locale di 64 anni, Murray Adams che è stato poi trasportato in aereo in un ospedale di Adelaide per le cure del caso.

Il surfista trasferito in ospedale in aereo

Come ricostruito dai media locali, in base alla testimonianza dello stesso surfista, l’attacco dello squalo intorno alle 15:15 mentre il 64enne si trovava a circa 200 metri dalla costa. Si tratta di una zona frequentata dai surfisti ma anche pericolosa per la nota presenza di squali. Ad attaccare, secondo l’insegnante, un esemplare di squalo bianco.

Una dramma sfiorato visto che l’animale ha morso la tavola da surf danneggiandola vistosamente coi denti, come si vede dalla foto che mostra danni pesanti alla parte inferiore. Lo squalo ha solo sfiorato l’uomo a bordo che però ha avuto il sangue freddo di non farsi prendere dal panico, riuscendo a scappare verso riva nonostante la ferita.

Emerso dall’acqua, l’uomo ha raggiunto subito la sua auto parcheggiata poco lontano, avvertendo i servizi di emergenza che si sarebbe recato nel più vicino ospedale, l’Elliston Hospital, rifiutando un’ambulanza. I servizi di emergenza locali hanno confermato che l’uomo si è presentato autonomamente in pronto soccorso con una evidente ferita alla parte alta della gamba.

Murray Adams

Un aereo di soccorso è stato poi inviato per recuperarlo e portarlo al Royal Adelaide hospital per le ulteriori cure del caso. Qui il docente e surfista è stato ricoverato per le ferite alla gamba e al braccio ma è in condizioni giudicate stabili e non in pericolo di vita.

Mentre si recava in ospedale, l’uomo ha avuto cura di avvertire anche gli amici surfisti. "Ho bisogno di alcuni punti di sutura ma andrà tutto bene. Diffondere la notizia, nessuno vada in acqua” è il messaggio agli amici.

L'attacco arriva appena otto mesi dopo che un altro insegnante locale è stato ucciso in un attacco di squalo. Simon Baccanello era stato attaccato mentre faceva surf nella zona. Il suo corpo non è stato mai ritrovato ma brandelli della sua tuta da sub sono stati successivamente ritrovati durante la ricerca dei suoi resti.