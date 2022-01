Austria, ex moglie travolge e uccide con l’auto la nuova compagna e il figlio del marito I fatti sono avvenuti sabato scorso a Villach, in Carinzia. Inizialmente si era pensati ad una tragica fatalità, ma in realtà le indagini hanno portato ad un’altra sconcertante verità.

A cura di Biagio Chiariello

Un’orsacchiotto lasciato sul luogo della tragedia

Inizialmente si era pensato ad una tragica fatalità legata ad un'imprudenza al volante. Ma in realtà l'incidente stradale avvenuto sabato 29 gennaio a Villach, in Austria, e costato la vita a una donna di 43 anni e al suo bimbo di cinque anni, è da considerarsi un duplice omicidio premeditato. Mamma e figli sono stati travolti dall'automobile guidata dall'ex moglie del padre del piccola. La polizia ha scoperto che le due donne si conoscevano e in passato erano legate sentimentalmente allo stesso uomo.

La 37enne ha già confessato la premeditazione, ma nega di aver visto il piccolo al momento dell'"incidente". Avrebbe quindi ammesso di aver agito per gelosia e vendetta, per quanto la storia tra la 43enne travolta e uccisa e il padre del bimbo fosse già finita.

L'incidente è avvenuto alle 16.35 di sabato in una zona residenziale a Villach, in Carinzia, vicino ai confini italiani e sloveni, con un limite di velocità di 30 km/h. L'automobilista si è fermata solo mezzo chilometro dopo in un bosco. A causa delle ferite riportate e il forte stato di choc si è resa necessaria la sedazione della conducente. L'auto ha subito gravi danni.

Tutti e tre sono di origine romena e vivono in Austria. La scorsa notte la 37enne ha confessato la premeditazione durante un lungo interrogatorio in ospedale, dove resta ricoverata sotto stretta sorveglianza. Le circostanze più dettagliate su quanto avvenuto a Villach saranno comunque oggetto di ulteriori indagini da parte delle autorità e richiederanno sicuramente del tempo.