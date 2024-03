Australia, rimuove serpente velenosissimo da un asilo nido e salva bimbi: rettile lo morde e lo uccide Si chiamava Jerromy Brookes, il 47enne australiano intervenuto per salvare i bambini di un asilo nido di Townsville, nel Queensland. Dopo aver rimosso il serpente, l’uomo l’ha messo nella borsa e l’ha portato a casa, raccontando alla moglie quello che era accaduto. Poi ha iniziato a sentirsi male… Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

115 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jerromy Brookes / Serpente bruno

Un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato morso da un serpente velenosissimo in Australia, nel Queensland settentrionale, mentre cercava di rimuovere il rettile da un asilo nido. I fatti sono avvenuti a Deeragun, un sobborgo di Townsville, intorno alle 15:00 di martedì 19 marzo.

La vittima si chiamava Jerromy Brookes: era in arresto cardiaco quando sono arrivati i paramedici, è stato portato in ospedale in condizioni critiche, dove poi è deceduto. Sul braccio sinistro presentava diversi morsi di quello che gli esperti hanno definito un serpente bruno, il secondo più velenoso della terra

Come riporta il Courier Mail, il 47enne era stato chiamato da un parente di uno dei bambini ospitati nel centro per l'infanzia che gli aveva chiesto di aiutarlo a rimuovere il rettile. Pare comunque che non fosse un addestratore o un esperto di serpenti. Dopo essere stato morso, Brookes è andato a casa sua per spiegare cosa era accaduto alla moglie, con il serpente ancora in una borsa.

Paula Marten, direttrice del Queensland Ambulance Service, del distretto di Townsville, ha detto che la donna ha cercato "disperatamente" di salvargli la vita, fasciandogli il braccio e poi provando a rianimarlo quando ha perso conoscenza. "Ha immediatamente immobilizzato l'arto e applicato bende compressive, quando poi si sono presentati i sintomi sua moglie ha contattato il servizio d'emergenza", ha detto.

I decessi dovuti a morsi di serpente sono comunque molto rari in Australia. Secondo l'Australian Institute of Health and Welfare, ogni anno circa 200 persone vengono ricoverate in ospedale a causa del morso di un serpente brune. "Abbiamo antiveleno di ottima qualità in Australia", ha detto all'AFP Christina Zdenek dell'Australian Reptile Academy, secondo cui il modo migliore per curare un morso di serpente è "restare fermi, calmi e avvolgere strettamente l'intero arto con una benda elastica".

Timothy Jackson, tossinologo evoluzionista presso l'Australian Venom Research Unit dell'Università di Melbourne, ha affermato che il veleno dei serpenti bruni contiene una miscela di tossine. "Il veleno sostanzialmente interrompe la cascata della coagulazione a una velocità molto elevata, ma mentre lo fa danneggia anche i vasi sanguigni, influenzando la pressione sanguigna, e in alcuni casi può provocare un collasso", ha detto.