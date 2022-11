Auri Katariina, la star di TikTok che gira il mondo pulendo gratis case stracolme di rifiuti “Auri Katariina” è una “cleaning influencer” finlandese di 28 anni, che ripulisce case stracolme di rifiuti e sporcizia in giro per il mondo. In cambio lei chiede soltanto una cosa: il permesso di effettuare le riprese mentre lavora. I suoi video sono virali sui social.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Fonte: Auri Katariina Instagram

Sui social la conoscono come "la regina delle pulizie" e i suoi video registrano milioni di visualizzazioni ogni giorno. "Auri Katariina", finlandese di 28 anni, è diventata un'influencer delle pulizie domestiche ripulendo appartamenti in condizioni di sporcizia estreme.

Video dopo video, casa dopo casa, nel giro di due anni Auri è diventata una star di Tik Tok, dove vanta quasi 8 milioni di follower.

All'inizio la donna era un'addetta alle pulizie come tante. La svolta è arrivata quando Auri ha iniziato a filmare i suoi capolavori di pulizia e a postarli sui social: i video hanno riscosso un successo enorme sul web e il numero dei suoi follower è cresciuto a dismisura.

Risultato? La donna adesso non chiede più un centesimo ai suoi clienti e si finanzia grazie al traffico generato dagli utenti che affollano i suoi canali.

Le case in cui lavora la donna non necessitano soltanto di qualche normale spolverata qua e là. Al contrario, si tratta di vere e proprie discariche domestiche, dove flaconi vuoti, lattine e sacchi della spazzatura hanno occupato ogni singolo centimetro quadrato di spazio: "Di solito aiuto persone con gravi disagi psichici – ha spiegato la professionista alla BBC – persone che vivono situazioni di vita particolari e che hanno bisogno di aiuto. Come tutti a un certo punto della propria vita".

Fonte: Auri Katariina Instagram

In sostanza, tra lei e i clienti si instaura una relazione "win-win": i clienti la autorizzano a effettuare le riprese all'interno dei loro appartamenti e in cambio si ritrovano la casa limpida senza spendere nulla.

Il segreto del successo virale è dovuto a una precisa scelta di regia, sempre presente alla base dei filmati: prima vengono mostrati gli appartamenti stracolmi di spazzatura, insetti e rifiuti di ogni genere. Poi si inseriscono le riprese in prima persona, in cui si vedono le mani della giovane eseguire lavori maniacali e impeccabili. Infine, si immortala l'appartamento pulito da cima a fondo, come fosse nuovo. E il risultato è sempre sorprendente.

Fonte: Auri Katariina Instagram

In base a quanto si apprende dal sito ufficiale dell'influencer, chiunque può chiederle aiuto, a patto che la sua casa si trovi in condizioni igieniche disperate: i suoi servizi vengono offerti anche al di fuori della Finlandia, dal momento che la professionista adesso dispone delle risorse necessarie per spostarsi insieme ai suoi collaboratori.

Questo permette alla 28enne di andare in giro per il mondo, di casa in casa. Non si conosce la vera identità della donna: il suo nome in realtà è un nickname.

"Per me vedere una casa colma di sporcizia e rifiuti è come aspettare di mangiare un gustoso hamburger servito al tavolo da una cameriera – ha raccontato l'influencer – vedere l'abitazione pulita invece è come avere la pancia piena e guardare il piatto vuoto".