Attacco dei narcos in Ecuador: forze di sicurezza riprendono controllo delle carceri e liberano gli ostaggi Dopo i disordini dei giorni scorsi causati dalle bande di narcotrafficanti in varie parti del Paese, le forze di sicurezza dell'Ecuador hanno ripreso il controllo di alcune carceri e hanno ottenuto il rilascio di oltre 200 funzionari tenuti in ostaggio all'interno. Il presidente Daniel Noboa ha celebrato la liberazione in un post su X: "Congratulazioni al lavoro patriottico, professionale e coraggioso delle forze armate".

A cura di Eleonora Panseri

Dopo le rivolte nelle prigioni e gli attacchi delle bande legate al narcotraffico in varie parti del Paese, le forze di sicurezza in Ecuador hanno ripreso il controllo di alcune carceri cadute nelle mani dei narcos, dopo aver ottenuto il rilascio di oltre 200 funzionari tenuti in ostaggio all'interno.

La latente crisi di sicurezza del paese è scoppiata la settimana scorsa, quando il governo e le bande si sono dichiarati guerra totale, dopo la fuga dalla prigione di pericolosi signori della droga, come Adolfo "Fito" Macias e Fabricio Colon Pico. I detenuti si sono ribellati nelle carceri dove le bande esercitano un controllo enorme, prendendo in ostaggio guardie carcerarie e impiegati amministrativi, mentre nelle strade un'ondata di violenza ha causato la morte di 19 persone.

Nella giornata di domenica 14 gennaio l'esercito ha condiviso video dell'esplosione delle mura di una prigione e ha dichiarato il "controllo totale" di una prigione nella città di Cuenca dove, secondo il sindaco, erano tenuti in ostaggio 61 dipendenti. Hanno anche condiviso immagini di centinaia di detenuti intimiditi, a torso nudo e a piedi nudi, distesi a terra in diverse carceri. "Abbiamo ripreso il controllo di sei centri" e siamo impegnati a prendere il controllo dell'ultima prigione a Cotopaxi, che ha visto brutali massacri negli ultimi anni, ha detto il generale Pablo Velasco a Caracol TV. Le autorità hanno annunciato il rilascio di 201 guardie carcerarie e funzionari amministrativi, provenienti dalle carceri di sette province.

Il presidente Daniel Noboa ha celebrato la liberazione in un post su X. "Congratulazioni al lavoro patriottico, professionale e coraggioso delle forze armate, della polizia nazionale e della SNAI per aver ottenuto il rilascio delle guardie carcerarie e del personale amministrativo detenuti nei centri di detenzione di Azuay, Canar, Esmeraldas, Cotopaxi, Tungurahua, El Oro e Loja", ha scritto in un post. Le immagini trasmesse dalla polizia mostravano le guardie, molte in lacrime, stremate e sostenute dai colleghi poco dopo il rilascio."Siamo liberi. Grazie a Dio, siamo usciti tutti sani e salvi", ha detto un impiegato della prigione in un video pubblicato sui social media, sventolando la bandiera ecuadoriana e stando di fronte a una prigione nella provincia meridionale di Cotopaxi.

Giorni fa il governo aveva dichiarato lo stato di emergenza e il coprifuoco, facendo infuriare i gangster che avevano dichiarato "guerra" ai civili e alle forze di sicurezza. Noboa a sua volta aveva detto che il Paese era "in uno stato di guerra" contro 22 bande. Aveva quindi schierato nelle strade oltre 22mila agenti di sicurezza, che spogliavano e perquisivano giovani alla ricerca dei tatuaggi che li identificavano come membri di una delle bande.

Le autorità hanno riferito di oltre 1.300 arresti, otto "terroristi" uccisi e 27 prigionieri evasi riconquistati nell'operazione. Sono stati uccisi anche due agenti di polizia. Noboa ha promesso di non piegarsi alla violenza, dando ordine di "neutralizzare" i gruppi criminali responsabili. "Credo che vinceremo e non smetterò di lottare finché non lo faremo", ha detto venerdì scorso alla BBC.